Sexo sentido

La pansexualidad, a examen: qué es, qué no es y por qué genera tantas dudas

Los sexólogos Jesús Rodríguez (ISEMU) y Eva Camacho (La Eroteca) aclaran mitos, diferencias con otras orientaciones y claves para entender una realidad cada vez más visible

Julián Vigara

Murcia |

Eva Camacho, sexóloga de La Eroteca y Jesús Rodríguez, psicólogo y Dr. en Sexología de ISEMU

La pansexualidad ha entrado con fuerza en la conversación social, especialmente tras testimonios públicos como el de la actriz Alba Flores, que ha explicado que esta etiqueta describe mejor su manera de sentir la atracción: centrada en la persona y no en su género. Pero, ¿qué significa exactamente y qué ideas erróneas siguen circulando?

En la sección Sexo sentido de Más de uno Murcia, los especialistas Jesús Rodríguez y Eva Camacho abordan el concepto desde la sexología científica y divulgativa para despejar confusiones frecuentes. Entre ellas, la creencia de que implica sentirse atraído por todo el mundo, que es una fase pasajera o que determina el tipo de relación afectiva. Los expertos subrayan que la orientación no marca ni la conducta ni el modelo relacional y recuerdan que la diversidad afectivo-sexual forma parte de la realidad humana documentada por la investigación.

En la sección, los profesionales responden también a dudas de oyentes -incluidas las de padres que buscan comprender a sus hijos- y analizan cómo el lenguaje y la visibilidad mediática están influyendo en la forma en que nuevas generaciones nombran y entienden su identidad. Un diálogo didáctico que combina rigor, pedagogía y contexto social para comprender un término cada vez más presente, pero aún rodeado de interrogantes.

