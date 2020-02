Juan Valderrama sobre Mujeres de Carne y Verso: “El feminismo bien entendido es igual que el ecologismo, nos concierne a todos”

Una tarde de domingo, año 2017 en Madrid. Son los últimos días de la exposición que conmemora el centenario de Gloria Fuertes en el Centro Cultural Fernán Gómez… Gloria Fuertes, la poeta de los niños, aquella señora con corbata que a los nacidos en los setenta nos contaba cuentos en verso en la televisión cuando llegábamos del colegio; un globo dos globos tres globos… Qué poco sabía de ella. Nada más bajar la escalera me reciben estos versos: “Todos los días son blancos, todas las noches son negras, y las tardes son azules y las mañanas son menta”. Así nació Mujeres de carne y verso, justo en ese momento saltó la chispa. Seguí avanzando por las vitrinas, leyendo sus versos, ojeando sus papeles, sus reflexiones, y termino la visita comprando sus obras completas. Al leerlas, comprendo todo: es una mujer. Si estos poemas hubieran sido escritos por un hombre, estarían con toda seguridad en los planes de estudio y los cantautores los hubieran convertido en bellas canciones como han hecho con Miguel Hernández, Machado, o Federico. Pero es una mujer… Googleo y encuentro una antología de poesía en femenino que precisamente publicó un buen amigo con el me unen, entre otras cosas, un enfermizo amor por la copla, el escritor y dramaturgo Manuel Francisco Reina. Su antología se titula así: Mujeres de Carne y Verso… solamente el título me pellizca el alma. Allí están las mayorías de ellas, casi todas desconocidas para mí, inmensas, geniales… y ocultas.

La decisión está tomada, vamos a cantarlas y a contarlas, vamos a hacer un espectáculo dedicado a ellas que sirva para romper el silencio en torno a su obra y a su vida: poetas de la Grecia clásica, del Renacimiento, del Romanticismo, las sin sombrero, las instagramers actuales, poetas de todas las épocas y movimientos. Brindamos por el reto que se nos presenta y nos ponemos a la tarea. Manuel Francisco escribirá las semblanzas de todas ellas, que irán entretejidas con las canciones y me asesorará dado su gran conocimiento, a la hora de escoger poemas y autoras.

Para musicar poemas recurro a mi amigo y maestro, Luis Pastor que cuenta con el privilegio de ser el único autor al que el Nobel José Saramago autorizó a convertir sus versos en canciones. Me recibe en su casa de Rivas guitarra en mano, ojeamos la antología y aquella misma tarde terminamos grabando en el móvil “Pienso mesa y digo silla” (Gloria Fuertes). Tres meses después el repertorio está cerrado. Luis ha compuesto sobre géneros que domina como nadie: el bolero, el fado, o la morna, mientras que a mí me ha tocado la parte flamenca: Alegrías, Garrotín, Farruca y Bulerías. Voy a cantar en castellano, catalán y gallego, ¿por qué? Por respeto a las autoras y porque tengo la suerte de vivir en un país rico en cultura y en idiomas. Llega el momento de grabar y pienso: Si son versos de mujeres, que graben mujeres. Decido que todo el elenco musical sea exclusivamente femenino: Guitarra flamenca, guitarra española, piano, cello, contrabajo, trompeta… todos los instrumentos tocados por mujeres. Mi amigo David San José ejerce de productor y me ayuda a encontrarlas: Isbel, Cary, Anabel, Cristina, Antonia, Laura, Jessica, Ana, Noelia… Todas se implican hasta el punto de hacer el proyecto tan suyo como mío. El resultado es un espectáculo en toda la extensión de la palabra.

Hoy me siento a escribir este texto para intentar plasmar todo lo que hemos vivido en estos dos años y lo hago con el convencimiento de que Mujeres de Carne y Verso es un acto de justicia y la demostración de que todavía queda mucho por hacer para conseguir la igualdad de oportunidades para ellas. Este es mi pequeña aportación, porque afortunadamente los tiempos están cambiando y este cambio es imparable.

Texto: Juan Valderrama