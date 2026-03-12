Historia de la publicidad: así son los anuncios más míticos de la publicidad internacional

Historia de la publicidad, que cada jueves nos trae a Onda Cero Murcia Nacho Tomás, director de N7, agencia de publicidad, comunicación y marketing online, ha vuelto con una propuesta tan original como reconocible, un recorrido por algunos de los anuncios más míticos creados fuera de España.

En esta nueva entrega, el espacio abre una ventana a la publicidad internacional para repasar campañas que marcaron época en distintos países y contextos culturales. Estados Unidos, Reino Unido, Australia, China, Japón, Alemania, Italia, Brasil, Nigeria, Turquía o Egipto forman parte de un itinerario que demuestra que la publicidad, además de vender, también ha sido capaz de emocionar, entretener y quedarse grabada en la memoria colectiva.

Nacho Tomás analiza ejemplos muy distintos entre sí, desde grandes lemas comerciales convertidos en iconos populares hasta anuncios que triunfaron por su música, su tono, su humor o su capacidad para conectar con la sociedad de su tiempo. Una manera amena y muy reveladora de entender cómo ha evolucionado la comunicación comercial en diferentes partes del mundo.