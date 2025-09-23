Gotas para la presbicia: la alternativa a las gafas que ya triunfa en EEUU

Más Visión en Más de Uno Murcia: ¿Adiós a las gafas de cerca?

La nueva temporada de Más Visión en Más de Uno Murcia arrancó con un tema que muchos reconocen por el “brazo extensible” en el restaurante: las gotas para la presbicia que ya se comercializan en Estados Unidos.

El oftalmólogo Alberto González Costea explicó que no se trata de una revolución de última hora, sino de una vieja idea con traje nuevo: fármacos emparentados con la pilocarpina, utilizada desde hace décadas para el glaucoma, que contraen la pupila y mejoran la visión de cerca durante unas 10 horas, con un inicio de efecto a la media hora aproximadamente. El precio orientativo que se comenta en EE. UU. ronda los 70 euros al mes.

González Costea advirtió que no es una panacea ni válida para todo el mundo. Además del beneficio en visión próxima, puede limitar la visión en baja iluminación (por ejemplo, al conducir de noche) y, como cualquier colirio, no está exenta de efectos secundarios como irritación ocular o cefalea, motivos por los que un producto similar se dejó de comercializar hace unos años. El preparado actual llega respaldado por un estudio con más de 400 pacientes, pero su uso requiere prescripción y valoración oftalmológica: hay que descartar problemas en la cámara anterior, controlar la presión intraocular y evaluar el estado de acomodación de cada paciente.

Respecto a Europa, el doctor señaló que la autorización depende de la autoridad reguladora europea. Al ser una molécula conocida y con seguridad ya estudiada en glaucoma, no debería enfrentar grandes obstáculos; su llegada podría producirse en unos meses si el laboratorio impulsa el proceso. En cualquier caso, el éxito real se medirá en la vida diaria: habrá pacientes encantados y otros para los que no compense si su rutina incluye conducción nocturna u otros escenarios de baja luz.

Conclusión del experto:“Depende de la edad, del ojo y de la vida de cada uno.” Estas gotas sumarán para ciertos perfiles, pero no sustituyen a una valoración personalizada ni a las soluciones clásicas que siguen funcionando.