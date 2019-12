Sánchez Serna busca traidores

La gestora de Podemos en la región de Murcia que lidera Sánchez Serna ya ha suspendido de militancia a tres personas por, supuestamente, hacer campaña por Más País y lo ha hecho sin esperar a que resuelva el Comité Nacional de Derechos y Garantías con lo que se ha vulnerado la presunción de inocencia.

Han expedientado incluso a una persona que ya no está inscrita en Podemos y que va a iniciar acciones legales contra la Gestora liderada por Sánchez Serna por vulneración de protección de datos. Según hemos podido saber en Onda Cero, los expedientados han decidido no acatar la suspensión temporal de afiliación. Consideran que una gestora no tiene competencias para suspenderlos. Por tanto, seguirán ejerciendo sus derechos como afiliados hasta que la Comisión de Garantías resuelva. Los expedientados son Andrés Campoy e Isabel Fuentes, integrantes del Consejo Ciudadano Municipal que lidera el concejal en el ayuntamiento de Murcia Ginés Ruiz.

En los mensajes internos a los que ha tenido acceso Onda Cero, llaman “ratas” a los que incluso dudaron entre seguir en Podemos o apoyar a Errejón y piden para ellos “fuego".

"Yo de entrada, a todos los que no hicieron campaña, fuego, a los que la hicieron el último día, viéndolas venir, fuego, y a los que defienden a los que se fueron, fuego" escribe un miembro del equipo de confianza de Sánchez Serna en un grupo interno de Podemos en la región de Murcia.

El responsable de organización de Podemos en la región de Murcia, Ángel Hernández ha explicado que Podemos no permite la doble militancia y que se trata de "un proceso normal dentro de un partido que actúa orgánicamente".

Javier Sánchez Serna es el hombre de confianza de Pablo Iglesias en la región de Murcia.

Sánchez Serna sustituyó a Oscar Urralburu al frente de Podemos en la región tras su dimisión. Urralburu también renunció al acta de diputado regional para ser candidato de Más País al Congreso por Murcia.