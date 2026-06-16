BYD Marcos Automoción Cartagena presenta el nuevo BYD DOLPHIN G DM-i en sus nuevas instalaciones

BYD Marcos Automoción Cartagena ha presentado en sus nuevas instalaciones, situadas en Avenida Juan Carlos I, 100, el nuevo BYD DOLPHIN G DM-i, un modelo diseñado específicamente para el mercado europeo que llega para marcar un antes y un después en el segmento B hatchback. El evento contó con la asistencia de autoridades, medios de comunicación, creadores de contenido y representantes de BYD España, que pudieron conocer de primera mano tanto las nuevas instalaciones de BYD Marcos Automoción Cartagena como las principales novedades del nuevo modelo. El nuevo BYD DOLPHIN G DM-i destaca por ser el primer y único vehículo híbrido enchufable de su categoría, ofreciendo una propuesta única para quienes buscan eficiencia, autonomía, diseño y tecnología en un formato compacto y versátil. Gracias a su sistema híbrido enchufable DM-i, el modelo cuenta con etiqueta CERO de la DGT y ofrece más de 1.000 kilómetros de autonomía combinada, convirtiéndose en una alternativa especialmente atractiva tanto para el uso urbano diario como para desplazamientos de mayor distancia. Durante la presentación, celebrada en las nuevas instalaciones de BYD Marcos Automoción Cartagena, los asistentes pudieron conocer de cerca el diseño moderno y deportivo del nuevo DOLPHIN G DM-i, así como sus principales innovaciones en materia de confort, seguridad y eficiencia. Uno de los aspectos más destacados del modelo es su capacidad interior. A pesar de sus dimensiones compactas, el BYD DOLPHIN G DM-i ofrece un amplio maletero de hasta 425 litros, una cifra superior a la de muchos modelos compactos y SUV. Además, este volumen puede ampliarse hasta los 1.225 litros abatiendo los asientos traseros, lo que refuerza su carácter práctico y polivalente. La tecnología y la seguridad también ocupan un papel protagonista en el nuevo BYD DOLPHIN G DM-i. El modelo incorpora avanzados sistemas de asistencia a la conducción, entre los que se incluyen radar frontal, cámara de visión 360º, cámara lateral, detección de ángulo muerto y sensores de aparcamiento delanteros y traseros, entre otros equipamientos pensados para ofrecer una conducción más segura, cómoda y controlada. Con este lanzamiento, BYD refuerza su apuesta por una movilidad más eficiente, tecnológica y accesible, mientras que Marcos Automoción continúa consolidando su presencia en Cartagena con unas instalaciones renovadas y preparadas para acercar a los clientes las últimas novedades de la marca. “El nuevo BYD DOLPHIN G DM-i representa muy bien la evolución de la movilidad actual: etiqueta CERO, gran autonomía, diseño atractivo y mucha tecnología en un vehículo compacto y práctico para el día a día. Para nosotros es un orgullo poder presentarlo en nuestras nuevas instalaciones de Cartagena y acercar esta novedad a todos los clientes de la zona”, señalan desde BYD Marcos Automoción Cartagena. El nuevo BYD DOLPHIN G DM-i ya está disponible en BYD Marcos Automoción Cartagena, en Avenida Juan Carlos I, 100, donde los interesados pueden conocer el modelo, recibir asesoramiento personalizado y descubrir de primera mano todas sus prestaciones.