A TU SALUD: Dr. Javier Pérez Pallarés - "Más de Uno Cartagena" 14/09/20

Con Andrés Torres y Dámaris Ojeda

Muchos piensan únicamente en barreras arquitectónicas cuando se habla de accesibilidad, pero los muros no sólo están para superarlos, también para no chocar contra ellos. Los discapacitados nos topamos en múltiples ocasiones con obstáculos con los que no contábamos, como los prejuicios o los excesos de quienes por desconocimiento, desinterés o pasotismo no saben cómo enfrentarse a una enfermedad. Queda mucho camino por andar, pero no solo sobre las aceras de nuestras ciudades, sino, sobre todo, sobre las conciencias de quienes nos tropezamos a diario. Porque todos sabemos que nuestra mayor barrera, la más difícil de superar, es la incomprensión. Los lunes, “A TU SALUD”, con Andrés Torres, en "MÁS DE UNO CARTAGENA" y Dámaris Ojeda. Arrancamos temporada con Javier Pérez Pallarés, neumólogo en el hospital Santa Lucía de Cartagena y Vicepresidente de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista.