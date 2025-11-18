Una inversión de dos millones de euros para reparar las válvulas de Eiras

Una inversión de 2 millones de euros y un bypass mientras se realiza la sustitución de las válvulas que regulan la salida de agua del embalse de Eiras y que están en malas condiciones comprometiendo el abastecimiento a Vigo y comarca.

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández , ha vuelto a lamentar que el ayuntamiento de Vigo que, según Augas de Galicia, manejaba estas válvulas no informase de su mal estado y que llegase a la reunión de esta mañana con la única propuesta de repararlas, sin el bypass, para lo que sería necesario cortar el abastecimiento desde el embalse, dejando sin agua a ayuntamientos de la comarca mientras se realizase la obra.

Por su parte el gobierno municipal de Vigo se ha mostrado de acuerdo con la realización del bypass, pero insiste en que la responsabilidad del mal estado de las válvulas es de Augas de Galicia.



