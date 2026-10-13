Abel Caballero " Tenemos reservas de agua para 50 días"

El alcalde de Vigo afirma que lo más preocupante es que las previsiones meteorológicas no prevén la llegada de lluvias que pueda resolver la complicada situación del abastecimiento de agua. " Tenemos agua para 50 días, 110 con posibilidad de incidencias" ha afirmado Abel Caballero, que añade " el embalse de Eiras está en el 42% de su capacidad. La cifra más baja de su historia".

Considera el regidor vigués que la Xunta " actúa como espectadora ante este problema; e incluso acusó al gobierno municipal de catastrofista cuando éste empezó a tomar medidas en el mes de julio". Caballero insiste en que el ejecutivo tiene que reducir ya el caudal ecológico para evitar el continuo descenso de la cantidad de agua almacenada en Eiras.