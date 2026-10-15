Los vecinos de un edificio de Santiago de Chile denuncian ruidos nocturnos, continuas discusiones y golpes por culpa de un presunto narcopiso: "los vecinos están cogiendo miedo"

Los vecinos del número 5 de la rúa Santiago de Chile, donde se ubicaría un presunto narcopiso, aseguran que la situación que viven en el edificio se ha vuelto insostenible. En declaraciones a Onda Cero, denuncian un trasiego constante de personas ajenas al inmueble durante las últimas semanas.

«As últimas semanas hai un axetreo contínuo de xente que non vive no edificio, que son yonquis», señalan los residentes, que también alertan de discusiones continuas y golpes durante la noche en el piso señalado.

A estas molestias se suman las llamadas a los timbres del edificio a altas horas de la noche y durante las primeras horas de la mañana de los días festivos. Una situación que, según explican, está provocando que los residentes sientan cada vez más miedo.

Los vecinos aseguran que el problema se ha agravado en las últimas semanas. Según relatan, hay personas que llegan a dormir en el portal e incluso acceden al garaje. Además, apuntan a que desde allí se comunican con el número 16 de la rúa Frei Rosendo Salvado, donde sospechan que podría estar produciéndose una situación similar.

Los residentes reclaman una solución ante una situación que, según denuncian, está afectando a su tranquilidad y a la seguridad que sienten en su propio edificio.