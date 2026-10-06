Tres condenados a un año y tres meses de prisión por ejercer violencia habitual contra cuatro menores en Santiago

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a tres personas a un año y tres meses de prisión por un delito de violencia habitual cometido contra cuatro menores en Santiago de Compostela.

Los hechos se produjeron entre marzo de 2015 y octubre de 2018, en el domicilio en el que convivían los cuatro hermanos junto a su madre, un hombre y otra mujer. Según recoge la sentencia, los menores fueron sometidos de forma continuada a diferentes formas de violencia física y psicológica, además de diversos castigos.

El tribunal considera probado que los acusados atemorizaban a los menores, los golpeaban tanto con las manos como con objetos, entre ellos un cinturón, y en ocasiones los encerraban en sus habitaciones. También les imponían castigos como permanecer de pie durante parte de la noche en el pasillo, además de insultarlos y desatender sus necesidades básicas. Los menores faltaban asimismo con frecuencia al colegio.

La resolución señala además que durante el periodo en el que ocurrieron los hechos existía consumo de drogas por parte de dos de los adultos que convivían en el domicilio.

En el caso de la madre de los cuatro menores, la condena incluye además la inhabilitación durante tres años para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.

El tribunal da credibilidad al testimonio de los hermanos

La Audiencia Provincial fundamenta principalmente su decisión en las declaraciones de los cuatro hermanos, cuya coincidencia y persistencia considera relevantes. Según el tribunal, sus testimonios resultan coherentes con el contexto de convivencia y con la situación de desamparo en la que se encontraban.

Sin embargo, la Sala absuelve a los acusados de los delitos sexuales, de elaboración de material pornográfico, amenazas y abandono de familia, al considerar que no existían pruebas suficientes para dictar una condena por estos hechos.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).