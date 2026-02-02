Explosión Vista Alegre

Trasladado a la unidad de quemados de A Coruña el hombre herido tras una explosión de gas en Santiago

El jefe de Bomberos de Santiago señala que se investiga si la explosión fue debido a la fuga de gas de una o dos bombonas que provocaron el colapso de la parte trasera del edificio de Vista Alegre

Europa Press

Santiago de Compostela |

Trasladado a la unidad de quemados de A Coruña el hombre herido tras una explosión de gas en Santiago
Trasladado a la unidad de quemados de A Coruña el hombre herido tras una explosión de gas en Santiago | Europa Press/ Onda Cero Radio

El hombre que resultó herido de consideración tras producirse una explosión de gas en un edificio de Vista Alegre, en Santiago de Compostela, fue trasladado a la unidad de quemados del Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC).

El suceso se produjo sobre las 19.00 horas de este sábado y, en un primer momento, el hombre fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).

La explosión tuvo lugar en un inmueble de dos plantas de Vista Alegre y los vecinos de los dos edificios colindantes fueron desalojados por precaución.

De esta forma, fueron varios particulares lo que el sábado contactaron con el servicio de emergencias y alertaron de la situación indicando que podía haber personas heridas y otros edificios afectados.

El 112 movilizó a los bomberos de la ciudad y también dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que derivaron varias ambulancias al lugar, a la Policía Local y Nacional y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Además, fueron informados los técnicos de las empresas suministradoras de gas que abastecen la zona.

Imprimir

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer