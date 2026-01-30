Vecinos de Santiago se muestran preocupados por el aumento de trapicheo en el Ensanche y Casco Histórico y el menudo en el entorno de colegios

El presidente de la Asociación de Veciños Fonseca Roberto Almuíña señala en ONDA CERO los vecinos compostelanos reunidos con el subdelegado del Gobierno este jueves salieron del encuentro "descontentos porque non houbo unha resposta clara". Almuíña indica que desde la Coordinadora de Asociaciones Vecinales detectan un incremento del menudeo de drogas en el entorno de centros escolares "e da a sensación de que as competencias están distribuídas porque nos din que é competencia da Policia Local". Almuíña comenta que "son ata 7 puntos de venta de drogas localizados no Ensanche en ruas como Alfredo Brañas ou Santiago de Chile pero tamén temos problemas na Algalia".

Roberto Almuíña defiende la necesidad de buscar una solución a través de servicios sociales para las personas "sin techo" que duermen en los soportales de Correos y en la dársena de Xoan XXIII o La Salle.

Representantes de la Coordinadora de las Asociaciones Vecinales de Santiago se han reunido este jueves con el subdelegado del Gobierno en la provincia de A Coruña, Julio Abalde, para exponerle sus demandas en cuanto a mejoras en materia de seguridad.

En el encuentro se abordaron aspectos como la venta de drogas y se hizo alusión a la movilización que las asociaciones de vecinos realizaron hace un año para apoyar a los residentes de la zona de Santa Marta.

En el encuentro, le explicaron que, pese a la actuación en esta zona, han aparecido nuevos puntos de venta de droga en otros barrios de la ciudad y han demandado medidas.

En una reunión con presencia también del diputado autonómico Aitor Bouza, Abalde ha destacado el papel fundamental de la colaboración ciudadana y la importancia de informar a los efectivos policiales. También destacado los canales de comunicación a este respecto con la Policía.

Por otra parte, ha aludido a las incautaciones de droga en Galicia en los últimos meses, al tiempo que ha incidido en la importancia de tomar medidas en materia de prevención.