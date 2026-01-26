El Concello de Santiago aprueba la sustitución de las cubiertas de la Escuela Infantil Tras-Parlamento por más de 250 mil euros

La sustitución de las cubiertas de la Escuela Infantil Tras-Parlamento ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local, una obra que según estima el Ayuntamiento tiene un presupuesto de 251.386,56 euros y un plazo de ejecución de 100 días hábiles.

Esta y más intervenciones han sido comunicadas por la portavoz del Gobierno municipal, Miriam Louzao, este lunes, en una rueda de prensa en la que también ha destacado el proyecto de renovación del campo de fútbol de Suso Conde de Villestro y la concesión de una licencia para renovar un edificio modernista en Casas Reais.

Respecto a la escuela infantil, la portavoz ha explicado que las obras afectarán las dos cubiertas planas del edificio, una transitable y la otra ajardinada, que presentan "problemas de filtraciones de agua al interior".

Además de solucionar la impermeabilización, está prevista la mejora del aislamiento térmico del edificio que se utiliza como guardería desde 2011. Anteriormente, desde su construcción en 1989, se había utilizado como oficinas municipales de Servicios Sociales.

Con relación al campo de fútbol Suso Conde de Villestro, se ha acordado aprobar el proyecto de renovación del césped, porterías, red y barandillas. Este proyecto incluye las obras de preparación de la base, el suministro e instalación del propio césped y el equipamiento deportivo. Así, el presupuesto del proyecto, IVA incluido, asciende a 577.089,55 euros.

CASAS REAIS

En cualquier caso, respecto a la concesión de licencias, Louzao ha destacado la concedida a la empresa SCQ Platforms SLU para la reforma del edificio modernista situado en el número 19 de la Rúa das Casas Reais destinado a uso institucional privado.

Tal y como ha recordado el Ayuntamiento, la unidad edificatoria 2115 20 del plan especial PE-1 forma parte del patrimonio catalogado en el nivel 3 por sus características tipológicas y compositivas de especial relevancia arquitectónica y ambiental.

"La propiedad se encuentra actualmente vacía, pero anteriormente albergaba usos residenciales en las plantas superiores y comerciales en la planta baja. Además, cuenta con una parcela libre en la parte trasera destinada a jardín propio del inmueble", ha añadido.

MINUTO DE SILENCIO

En otro orden de cosas, miembros del Gobierno local han participado en un acto en el que se guardó un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas.

Desde el Pazo de Raxoi se ha subrayado que la violencia de género es "la expresión más extrema de la desigualdad social que sufren las mujeres, y estos asesinatos ocurren porque la violencia sigue utilizándose como mecanismo de control y dominio sobre ellas".

Por todo ello, los representantes del ayuntamiento han expresado su "firme condena de la violencia de género" y "sincera solidaridad con las familias de todas las mujeres asesinadas".