Heridas varias personas, entre ellas dos diputados del PP tras una colisión múltiple en la AP-9, en Oroso

Varias personas resultaron heridas, entre ellas dos diputados del PPdeG, tras una colisión múltiple entre varios turismos en la autopista AP-9, a su paso por el municipio coruñés de Oroso.

Según la información del Instituto Armado, el suceso se produjo sobre las 09.10 horas de este martes en el punto kilométrico 53 sentido Pontevedra y en la colisión hay entre 21 y 24 turismos implicados y varias personas heridas, entre ellas los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez.

El accidente, que provocó más de dos kilómetros de retenciones y cortó la AP-9 en sentido Santiago, dejó tres personas evacuadas, una de ellas graves.

Actualmente, se está procediendo a la retirada de vehículos y está habilitado un carril para toda la circulación.