Dos accidentes múltiples dejan varios heridos en el área de Santiago de Compostela

Dos accidentes múltiples registrados en el área compostelana a primera hora de este viernes, sobre las 8,30 horas, cuando se produjo una granizada en la zona de la capital gallega, se han saldado con varias personas heridas.

Fuentes del 112 consultadas por Europa Press han concretado que uno de los siniestros se produjo en el Kilómetro 69 de la AP-9, sentido A Coruña. Según ha informado la Guardia Civil, hubo tres colisiones por alcance en el punto a causa de la granizada. El total de vehículos implicados fue siete, y dos personas resultaron heridas leves, y otra, grave.

Al punto se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, bomberos, Tráfico y servicios de mantenimiento de la autopista.

En la AG-6, en el kilómetro 6, en Ortoño (Ames), se registró otro siniestro con cuatro turismos implicados también a las 8,30 horas. Fuentes del 112 han concretado que cuatro personas fueron trasladadas al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

SINIESTROS EN TODAS LAS AUTOVÍAS

La Guardia Civil de A Coruña ha informado de que las condiciones meteorológicas están dejando un reguero de siniestros en todas las autovías. Han concretado que en la AG-56 se han computado tres, y varios también en la AP-9.

Al tiempo, han hecho un llamamiento general a adecuar la velocidad a las condiciones de las vías y hacer caso de las recomendaciones de los servicios de emergencias.