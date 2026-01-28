Seguridad ciudadana

Pedro Mariscal, Asociación Unificada de la Guardia Civil, en Onda Cero: "calculamos que serían necesarios 100 efectivos más para dar un servicio de calidad en la comarca compostelana y Barbanza"

Los asaltos a viviendas preocupa a los vecinos de la zona sur de la comarca de Santiago

La oleada de asaltos a viviendas en la zona sur de Santiago preocupa a los vecinos de Teo, Ames, Vedra, Boqueixón, Sigüeiro o Negreira y que obliga a reforzar el número de efectivos en la comarca compostelana. Puntos como Lestedo, Brión, Sigüeiro, Padrón o Negreira dificilmente cuentan con más de 20 guardias civiles y es difícil ofrecer atención o patrullaje las 24 horas. Pedro Mariscal, desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil asegura en ONDA CERO que "calculamos que serían necesarios 400 efectivos más en la provincia" pero en el caso concreto de la comarca compostelana y Barbanza "10 efectivos más harían falta para un servicio de calidad"

