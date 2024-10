El Concello de Santiago asegura que las farolas sustituidas en la Residencia no estaban catalogadas y presentaban un riesgo de electrocución

El concejal de Obras Xesús Domínguez señala en ONDA CERO que las 130 luminarias que se encontraban en la Residencia/Campus Sur "no estaban catalogadas aínda que sí o está o espazo do Campus Sur" y las farolas "xa foran sustituídas no ano 2000 poal USC". Domínguz justificó el cambio de las farolas "porque tiñamos un problema de seruridade" y "como saben Constenla do PP e Rosón do PSOE había informes previos a 2018 sinalando que esta rede tiña problemas graves de seguridade na rede sotrerrada e na toma de terra"y suponía "un grave risco de electrocución de persoas". Xesús Domínguez explica que "houbo que tomar unha determinación e a Comisión Asesora do Casco Histórico era consciente dos riscos e a prioridade é a seguridade das persoas". Xesús Domínguez insiste en que "as antigas farolas tiñan dous metros e medio de altura e se podía acceder ás conexións a ras do chan e incluso había risco de desconexión de todo o Campus".

El concejal de Obras Xesús Domínguez señala en ONDA CERO que el temporal Kirk "tumbou algunha das acasias que había dentro so Seminario e tamén descolgou a malla do muro vexetal na avenida de Lugo". Domínguez avanza que "se van a repoñer os tramos que caeron, se colocará algunha planta pero non contemplamos un mural".

El concejal de Obras compostelano Xseús Domínguez avanza en ONDA CERO que "solicitamos informes a unha empresa especializada" para la restauración de los históricos bancos de Sargadelos de la Alameda. Domínguez comenta que para su restauración, pendiente de uns dotación presupuestaria. "se necesitaría un chorreado de óxido de aluminio e un tratamento necesario" para su restauración