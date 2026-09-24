Santiago suspende su relación con Fly2Galicia hasta aclarar sus posibles vínculos con Israel

La concejala de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, ha asegurado que el Ayuntamiento suspendió «toda relación» con Fly2Galicia, la marca comercial de una turoperadora que prevé instalarse en Lavacolla a partir de diciembre con vuelos chárter operados por FLYYO, hasta aclarar sus posibles vínculos con Israel.

Louzao realizó estas declaraciones este jueves durante su comparecencia, a petición propia, en el pleno de Santiago, donde explicó el recorrido de la relación entre el Ayuntamiento y el proyecto desde que Aena trasladó la propuesta al consistorio en noviembre de 2025.

Según la concejala, fue Aena quien puso en contacto al Ayuntamiento con la empresa, que en aquel momento «estaba sondeando» la posibilidad de poner en marcha una nueva compañía para conectar Santiago con otros países.

«Aena es quien nos manda el contacto para que lo atendamos. Nosotros los contactamos y, como comprenderán, no le hacemos una auditoría previa», señaló Louzao. La responsable de Turismo defendió que Aena constituía un «suficiente aval» para que el Ayuntamiento decidiese «sentarse a hablar» con los promotores y ofrecerles apoyo para poner en marcha el proyecto.

Apoyo para buscar proveedores y definir destinos

Louzao explicó que la colaboración municipal se centró en localizar proveedores locales, como hoteles y empresas de transporte, así como en asesorar a los promotores sobre posibles destinos y horarios.

La concejala insistió en que Turismo de Santiago «no efectivizó y ni siquiera llegó a evaluar ninguna colaboración económica, contrato o relación administrativa formal» con Fly2Galicia.

«Colaboramos, pero fuimos precavidos y cautos por sus características peculiares», subrayó.

En abril de este año, durante unas jornadas de conectividad, Louzao mantuvo una reunión presencial con dos de los promotores del proyecto y un directivo de Aena. En ese encuentro, según su relato, los responsables de Fly2Galicia explicaron que todavía estaban buscando la compañía que proporcionaría los aviones y solicitaron al Ayuntamiento contactos de empresas de autobuses.

El 31 de julio, Fly2Galicia comunicó a Turismo de Santiago que había alcanzado un acuerdo con la compañía que proporcionaría los aviones, aunque sin identificarla, y solicitó organizar una presentación pública del proyecto con el respaldo del Ayuntamiento.

«Respondimos que como administración e institución no podemos salir a presentar un proyecto que no cuente con las mínimas garantías de viabilidad», afirmó Louzao.

Fue en agosto, según la concejala, cuando el Ayuntamiento conoció que FLYYO sería la compañía encargada de proporcionar los aviones. En ese momento, y después de que se plantease la posibilidad de que la empresa tuviese algún vínculo con Israel, el consistorio decidió «suspender toda la relación hasta aclarar lo sucedido».

«Nuestra relación fue siempre con Fly2Galicia y nunca tuvimos contacto con FLYYO», aseguró.

Louzao defendió además el trabajo realizado por el Gobierno municipal para mejorar la conectividad aérea y la competitividad del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, que calificó de «prioritario» para el Ejecutivo local.

La oposición reclama responsabilidades

La comparecencia de Louzao estuvo acompañada de críticas de los grupos de la oposición.

La concejala no adscrita Mercedes Rosón protestó por la modificación del orden del día para situar la comparecencia de la responsable de Turismo antes de una proposición sobre Fly2Galicia, que se debatió posteriormente. Rosón decidió guardar silencio durante su turno de intervención como muestra de protesta.

Posteriormente, criticó lo que calificó de «demagogia» por parte de Louzao y cuestionó que el Ayuntamiento sostenga que no hubo recursos públicos implicados en el proyecto.

«¿De verdad creen que la ciudadanía es ingenua y que el tiempo del personal técnico de Incolsa no se paga con dinero público?», afirmó.

Rosón calificó lo ocurrido con Fly2Galicia de «negligencia imperdonable» y aseguró que Santiago ha protagonizado un «ridículo internacional» que, a su juicio, perjudica al prestigio del aeropuerto de la capital gallega «a las puertas del Año Santo».

El socialista Sindo Guinarte también cuestionó la actuación municipal y afirmó que no era necesario realizar una auditoría formal a la empresa, sino comprobar la solvencia de la compañía y de sus promotores. Según Guinarte, uno de ellos acumula «denuncias judiciales y deudas, todavía impagadas».

Por su parte, el portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, reclamó explicaciones y responsabilidades políticas al Gobierno municipal por su actuación durante el proceso.

Verea se dirigió directamente a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, para preguntarle si respalda la actuación de Louzao. «Si fue así, asuma usted esta crisis reputacional y, si se hicieron las cosas mal, tendrá que explicar cuáles son las consecuencias y quién va a asumir responsabilidades políticas», afirmó.