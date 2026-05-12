Santiago celebrará la 'Festa do Banquete de Conxo' entre el 22 y 24 de mayo, con música popular, gastronomía y 'residuo 0'

El Ayuntamiento de Santiago celebrará la Festa do Banquete de Conxo los próximos 22, 23 y 24 de mayo, una cita que combinará música tradicional, gastronomía y actividades de puesta en valor del entorno natural en el que se desarrolla.

Durante la presentación del programa, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y la teniente de alcaldesa, María Rozas, destacaron la importancia de esta celebración, que coincide en el calendario con las fiestas de la Ascensión y el Día das Letras Galegas, consolidando mayo como uno de los meses con mayor actividad festiva en la capital gallega.

La jornada principal será la del domingo 24. La programación arrancará a las 11.00 horas en la Praza do Toural con un desfile teatralizado en el que participarán estudiantes, artesanos y pandereteiras, entre otros colectivos, acompañados de música tradicional.

Tras el desfile tendrá lugar el pregón, que correrá a cargo de Nuria González y Maika González, representantes de la Asociación de Veciños do Barrio de Vidán Maestra Victoria Míguez y de la Asociación de Veciños Domingo Cepeda do Eixo, parroquias invitadas en esta edición. A continuación se celebrará la comida popular y la tradicional romería.

Por la tarde, desde las 17.30 horas, se desarrollará un espectáculo lúdico y didáctico dirigido al público familiar. La fiesta concluirá con un brindis de despedida y varias sorpresas reservadas para el pregón final.

Durante su intervención, Sanmartín incidió en la necesidad de preservar el espacio natural en el que se celebra la fiesta y apostó por “minimizar el impacto ambiental”. “Que cuando nos vayamos no queden restos de ningún tipo y que el bosque permanezca igual que cuando llegamos”, señaló.

En esta línea, explicó el funcionamiento de la iniciativa ‘Residuos 0’, que incluirá el reparto de folletos informativos y bolsas para la separación de residuos, además de señalización específica y contenedores marrones para restos orgánicos.

Por su parte, Rozas vinculó esta propuesta con el proyecto Ecobosque, centrado en la conservación y divulgación ambiental a través de distintas actividades programadas en el entorno de Conxo.

Entre ellas, la próxima semana se celebrarán sesiones de BioBlitz dirigidas a centros educativos, una iniciativa que busca que las personas participantes identifiquen y registren el mayor número posible de especies animales y vegetales del Ecobosque.

Además, avanzó que el sábado 16 habrá una jornada de observación de aves y, ya por la noche, entre las 21.00 y las 23.00 horas, una actividad centrada en la observación de murciélagos. Para ambas será necesaria inscripción previa a través del correo bosque@santiagodecompostela.gal .

Finalmente, la alcaldesa subrayó que la Festa do Banquete de Conxo representa “valores de libertad, igualdad y fraternidad” y agradeció la implicación del vecindario de Conxo en la organización. Tanto ella como Rozas animaron a la ciudadanía a participar en las distintas actividades y a “guardar fuerzas para la Ascensión”.