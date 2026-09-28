Santiago autoriza obras en el claustro pequeño de San Martín Pinario y licita la reparación de muros en Belvís y Bonaval

El Ayuntamiento de Santiago ha concedido licencia al Arzobispado para ejecutar obras de acondicionamiento en el claustro pequeño del conjunto de San Martín Pinario, que incluyen el derribo de un aljibe, y ha aprobado el expediente para contratar la reparación y acondicionamiento de muros tradicionales en los parques de Belvís y Bonaval.

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ha informado este lunes de los principales acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, entre los que también se encuentra la convocatoria de subvenciones de cooperación y desarrollo, dotada con 400.000 euros.

Obras en San Martín Pinario

En primer lugar, el Gobierno local ha concedido licencia al Arzobispado para llevar a cabo una intervención en el claustro pequeño de San Martín Pinario. Louzao ha explicado que el conjunto monástico cuenta con el nivel 1 de protección dentro del Plan Especial de la Ciudad Histórica, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2020 y dispone de un Plan Director aprobado en junio de 2025.

Este documento plantea una intervención destinada a recuperar la coherencia espacial y constructiva del claustro pequeño, un espacio que, según ha señalado la portavoz, fue "profundamente alterado" por la incorporación de elementos impropios a lo largo del siglo XX.

El proyecto contempla el derribo de elementos existentes en los accesos, la instalación de un elevador y la sustitución de fábricas contemporáneas por soluciones constructivas compatibles con los sistemas tradicionales. También se prevé cubrir el patio mediante una estructura ligera de vidrio.

Entre las actuaciones autorizadas figura el derribo del aljibe, considerado un elemento descontextualizado, así como otras intervenciones destinadas a recuperar parcialmente y poner en valor este ámbito.

Los trabajos incluyen además la adecuación de los paramentos interiores y exteriores de los baños situados en el claustro, la reordenación y racionalización de las instalaciones existentes, la limpieza general del conjunto y la revisión y restauración puntual de las carpinterías vinculadas al volumen de los baños.

La intervención tendrá carácter provisional, a la espera de que se pueda ejecutar la actuación contemplada en el Plan Director, y cuenta con un presupuesto de ejecución material de 113.889,91 euros.

Reparación de muros en Belvís y Bonaval

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para contratar las obras de reparación y acondicionamiento de los muros tradicionales de los parques de Belvís y Bonaval.

El contrato tendrá un presupuesto base de licitación de 125.001,70 euros y se tramitará mediante un procedimiento abierto simplificado.

Louzao ha señalado que el proyecto da continuidad a las actuaciones desarrolladas anteriormente, en el marco del plan de mantenimiento de muros tradicionales redactado en 2022.

En el caso del parque de Belvís, el proyecto contempla actuaciones correctivas correspondientes a la primera fase en distintos paramentos, después de las actuaciones preventivas realizadas en 2024. En Bonaval se llevarán a cabo tanto trabajos preventivos como algunas intervenciones de carácter correctivo.

400.000 euros para cooperación y desarrollo

Entre los acuerdos adoptados también figura la aprobación de las bases de la convocatoria de subvenciones de cooperación y desarrollo, que contará con una dotación total de 400.000 euros.

Las ayudas estarán destinadas a proyectos desarrollados en países considerados prioritarios en el V Plan Director de Cooperación Galega 2023-2026. En África Subsahariana se incluyen Cabo Verde, Guinea-Bissau y Mozambique; en América Central, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador; en América del Sur, Bolivia, Ecuador y Perú; y en el Caribe, República Dominicana.

Podrán optar a las subvenciones los proyectos que se enmarquen en los ámbitos estratégicos del V Plan Director de Cooperación y contribuyan al cumplimiento de sus objetivos. También podrán financiarse iniciativas desarrolladas en otras zonas geográficas cuando se justifique que las circunstancias del contexto hacen necesaria la intervención.

Las ayudas podrán ser solicitadas por organizaciones no gubernamentales para el desarrollo inscritas en el Registro Gallego de Agentes de Cooperación. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.