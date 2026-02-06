Raxoi llevará a la Xunta do Goberno del lunes la cesión de dos parcelas para crear viviendas de protección pública

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado que llevará a la Xunta do Goberno Local de este lunes, 9 de febrero, la cesión de dos parcelas a la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) para la construcción de viviendas en régimen de protección pública.

Tal y como ha explicado la mandataria local en rueda de prensa, las parcelas, situadas en Castro de Abaixo, en la Avenida de Sira Alonso, tienen una superficie de 560 metros cuadrados cada una y capacidad mínima para 18 viviendas. "Aunque esa capacidad puede superarse por la legislación autonómica y por tanto pueden hacer más viviendas", ha indicado.

El expediente "tiene que someterse a exposición pública por un plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación en el BOP" y, en caso de no haber reclamaciones, "el acuerdo se hará definitivo sin necesidad de una nueva aprobación".

En este sentido, la mandataria local ha destacado que, gracias a la modificación de las ordenanzas fiscales aprobada en septiembre de 2025, estas viviendas de promoción pública podrán beneficiarse, si lo solicitan, de la bonificación del 50% del IBI durante tres años y del 45% en los 10 años siguientes "siempre que mantengan la titularidad pública y que se destinen al alquiler".

Además, también podrán beneficiarse, si lo solicitan, de la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Goretti Sanmartín ha recordado que dicha modificación "tan relevante", contó en su día con el voto en contra del Partido Popular. "Creo que es bueno saber que a veces se vota en contra de cuestiones como estas que favorecen a la gente", ha señalado.

Durante su intervención, la alcaldesa ha enmarcado esta cesión de parcelas en la "colaboración lógica entre administraciones", algo que "considera absolutamente necesario para abordar el problema de la vivienda".

Asimismo, ha recordado que en octubre ofreció a la Xunta "la posibilidad de ceder otras parcelas en las que se podrían construir unas 80 viviendas, con la condición de que se dedicase a la vivienda pública en alquiler", pero esta propuesta "fue rechazada".

COMISIÓN DA AUGA

Por otra parte, la mandataria local ha avanzado que el objetivo es llevar la propuesta de modelo de gestión del agua seleccionada en la última reunión de la Comisión da auga al Pleno municipal en el mes de febrero.

Y es que el pasado lunes PSOE y PP votaron a favor del modelo de concesión, una propuesta impulsada por los socialistas que contó con el rechazo de BNG y Compostela Aberta.

En este contexto, Sanmartín ha reiterado que consideran que esta es una "oportunidad perdida", ya que su propuesta de sociedad mixta era "muy sólida" y les parece "más lógica, razonable y equilibrada".

No obstante, llevarán a Pleno la propuesta con más votos y "escucharán lo que tengan que decir". "Pero siempre en una línea muy clara de lo que entendemos como la mejor opción para Santiago y para la sociedad empresarial", ha concluido.