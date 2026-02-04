Ensanche

Detenida una joven en Santiago cuando portaba cocaína y dinero en un bolso y alega que eran de otra persona

La joven portaba en un bolso 140 gramos de cocaína y 5.000 euros en efectivo pero alegó que pertenecían a otra persona.

Europa Press

Santiago de Compostela |

Agentes de la Policía Local de Santiago detuvieron a una joven que portaba en un bolso 140 gramos de cocaína y 5.000 euros en efectivo, pero alegó que pertenecían a otra persona.

Según fuentes conocedoras del operativo consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron en la mañana del domingo en un edificio de la calle de A Rosa, a raíz de una alerta por una discusión en el interior del inmueble.

Una vez en el lugar, los agentes detuvieron a la joven e intervinieron la sustancia estupefaciente y el dinero que estaba en la bolsa. Mientras tanto, la persona que estaba con ella en la vivienda se dio a la fuga y permanece en paradero desconocido.

La investigación continúa abierta para aclarar los hechos.

