El gobierno de Santiago apunta al mal tiempo que afecta de manera "muy fuerte" a la situación de los pavimentos mientras la oposición lamenta la "falta de planificación y mantenimiento

El concejal de Obras Xesús Domínguez explica en ONDA CERO que "levamos meses enlazando alertas e isto afecta de maneira moi forte ó mantemento e obras nos pavimentos". Domínguez comenta que con el mal tiempo "se deteriora moitísimo os asfaltos e as labores de mantemento e rebacheo non son suficientes" porque "deben darse con tempo seco". Xesús Domínguez pide a los conductores que "extremen as medidas e baixen a velocidade" al tiempo que recuerda que "levamos destinado un millón de euros en asfaltados"
La concejala del PP de Santiago Olaya Otero comenta que "decir que o estado no que se atopa agora o asfalto é resultado da mateoroloxía nos costa dalo por válida porque máis ben parece unha excusa " y añade que "nunca tan mal estiveron as rúas de Compostela". Olaya Otero comenta que "as dimensións das fochancas son o resultado dunha falta de planificación e mantemento" y recuerda que "todos os vecinos de Santiago denuncian o calamitoso estado das estradas"
La concejala del PSOE compostelano Marta Abal recuerda que su formación "pedia que se aprobara un plan anual de mantemento" porque aun sabiendo que "os recursos son escasos" añade que "consideramos que hai que incrementar a dotación de contratos de mantemento". Abal cree que "falla a planificación porque cando gozabamos de bo tempo non se fixo o mantemento" y "mesmo na rua Lisboa en Fontiñas afloran unhas fochancas que requiren unha acción máis alá dun simple mantemento" y pide dotar de un millón de euros más la partida destinada al mantenimiento y rebacheo.
La portavoz de Compostela Aberta y concejala de Dereitos Sociais María Rozas reconoce que "o estado non é o mellor, non é bo" y aunque "Santiago ten unha extensión moi ampla cun rural amplísimo, o estado das ruas precisa dunha actuación tal e como din os veciños". Así y toso, María Rozas expllica que "é necesario que non chova e que haxa días secos" para acometer labores de rebacheo
