La Policía Nacional identifica y detiene al autor de la brutal agresión a un vecino que paseaba su perro por el paseo fluvial del Sarela

La Policía Nacional detiene al autor de la agresión producida a un vecino en el paseo fluvial del río Sarela, tras propiciar un nuevo incidente en las inmediaciones de la Catedral.

El martes 7 de julio por la tarde, un equipo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) fue requerido en las calles aledañas a la catedral por unos ciudadanos. Estos alertaban de que un individuo estaba semidesnudo y enseñando sus partes íntimas a los viandantes, a la vez que profería insultos indiscriminados a los viandantes, entre los cuales había menores de edad.

Una vez en el lugar, este hombre intentó agredir a los policías que le solicitaban reiteradamente su identificación, profiriendo además amenazas de muerte a los intervinientes. Por ello fue detenido por atentado y resistencia a agentes de la Autoridad. Ante su agresividad, tuvo que ser reducido por varios policías.

El detenido estaba además siendo investigado por la Brigada de Policía Judicial, como posible autor de una agresión brutal, sufrida el pasado domingo, por un vecino que paseaba su perro, en el entorno del río Sarela.

Esta agresión había tenido como resultado unas lesiones graves, dado que le había golpeado con una piedra en diversas partes del cuerpo y la cabeza, sin motivo aparente, encontrándose en fase de investigación, dado que el herido todavía se encontraba ingresado en el CHUS.

Finalmente, tras las declaraciones de víctima y testigos y otras diligencias de investigación efectuadas, se pudo determinar la autoría del investigado,

siéndole imputado un presunto delito de tentativa de homicidio.

El pasado día 8 de Julio el detenido pasó a disposición judicial del juzgado de guardia quién decretó su ingreso en prisión.