La Policía Nacional desarticula dos puntos de venta de droga en Santiago con la detención de cuatro personas

La Policía Nacional ha desmantelado dos puntos de venta de droga en Santiago tras la detención, el pasado viernes, de cuatro personas acusadas de un delito contra la salud pública, además de otros como tenencia ilícita de armas y usurpación de inmuebles.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, el operativo tuvo lugar ese mismo día y permitió arrestar a cuatro individuos que presuntamente distribuían sustancias estupefacientes mediante venta al por menor a numerosos consumidores en el entorno de la capital gallega.

La actuación se enmarca dentro del Plan Operativo de Respuesta al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas, centrado en el nivel más bajo de la cadena de distribución. En este caso, se trata de personas con adicciones que venden droga para costear su propio consumo y cuya actividad, según la Policía, genera inquietud entre los vecinos.

Como resultado de la intervención, se consideran desarticulados dos puntos de distribución de cocaína y hachís en la ciudad. Se llevaron a cabo registros en una vivienda ocupada situada en la calle Alfredo Brañas y en otro inmueble de la zona de Vista Alegre.

En total, la droga incautada habría permitido preparar alrededor de 250 dosis de cocaína y unas 100 de hachís. Además, los agentes intervinieron material de pesaje como básculas, 2.000 euros en efectivo, varias armas blancas —entre ellas machetes y puñales—, un arma de fuego simulada y otra de balines.