El Pleno aprueba el pago de más de 842.000 euros por servicios extraordinarios de policías y bomberos y el Concello de Santiago pone al día el abono de estas gratificaciones

El Ayuntamiento de Santiago aprobó este jueves, en el último pleno ordinario del año, el levantamiento del reparo formulado por la Intervención General en su informe número 1875/2025 para el pago de las gratificaciones de los servicios de Policía Local y Extinción de Incendios y Salvamento de los meses de junio a octubre del año 2025, festividad del mes de octubre del año 2025 y pago de las gratificaciones del personal de Administración General de los meses de enero a octubre del año 2025. El asunto fue aprobado con los votos a favor de BNG, CA y PSOE y la abstención del PP y el concejal y las concejalas no adscritas.

El concejal de Hacienda, Manuel César, detalló que monto asciende a 842.517,54 euros correspondientes a las gratificaciones de los servicios extraordinarios prestados por policías y bomberos entre junio y octubre, y 50.770,08 euros del resto de personal de la administración general de enero a octubre. Con esta cantidad, el Ayuntamiento pone al día el abono de estas gratificaciones a bomberos y policías, que ascienden ya a 3.013.989,37 euros con cargo a 2025.

"Con este expediente, por primera vez, en los últimos años, se regulaliza el pago de estas gratificaciones", valoró el edil, y recordó que la realización de este volumen de servicios extraordinarios por parte de policías y bomberos responde a un "problema endémico" que tiene su origen en una reducción progresiva de efectivos por la aplicación de una tasa de reposición que "adelgazó las cuadros de personal hasta límites insostenibles", pasando de 70 puestos de bomberos en 2010 a 59 en 2013 y de 191 policías a 154 en el mismo período.

Delante de esta situación, Manuel César manifestó el compromiso del gobierno municipal de activar todos los medios en su mano para aumentar las dotaciones y estos servicios.

A alcaldesa valora o principio de acordo

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se refirió al principio de acuerdo alcanzado en el seno de la comisión de trabajo de la situación de los policías y bomberos. Subrayó que este principio de acuerdo es fruto de mucho trabajo conjunto y motivo para parabenizarse colectivamente.

El concejal de Hacienda expresó también la intención de "avanzar en medidas que en el futuro reduzcan la necesidad de estos servicios extraordinarios", y agradeció el esfuerzo realizado por los profesionales municipales.

Reconocimiento extrajudicial de crédito

El pleno aprobó también, con el apoyo de BNG, CA y PSOE y la abstención de PP y no adscritos, un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para aprobar una parte de los gastos registrados en la cuenta 413 y contabilizados como OPA a 31.12.2024, y otros gastos, con la codificación 2025-REC-05.

La biblioteca del Consejo de la Cultura Gallega acogió la sesión ordinaria del Pleno de noviembre, debido a las obras en el Palacio de Raxoi.