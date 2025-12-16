“12 Negocios, 12 Sensibilidades” cierra su segunda edición destacando el compromiso social de las pequeñas empresas compostelanas

El Salón Noble del Pazo de Raxoi acogió hoy la ceremonia de clausura de la campaña «12 Comercios, 12 Sensibilidades», en la que a lo largo del año diferentes establecimientos comerciales dieron visibilidad a entidades solidarias que trabajan en Santiago. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, y la concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud, María Rozas, agradecieron a los comerciantes participantes en el proyecto su compromiso social y su labor para contribuir a la construcción de un mundo mejor.

La campaña "12 Comercios, 12 Sensibilidades" celebró su segunda edición con el apoyo de la Concejalía de Comercio municipal e impulsada por las propias comerciantes, todas mujeres, quienes establecieron canales de colaboración con diferentes entidades sociales. Cada mes, un establecimiento promovió una causa social específica mediante actividades como exposiciones, charlas o talleres. Los once comercios restantes informaron sobre cada causa para darle mayor visibilidad y fomentar el flujo de clientes.

En la ceremonia de clausura, el alcalde destacó el papel del pequeño comercio como espacio de socialización y como un termómetro social muy importante, ya que es en los establecimientos de barrio donde mejor se conocen las inquietudes e intereses del barrio. Goretti Sanmartín también enfatizó que comprar es cada vez más un acto político y una reivindicación, y nuestro objetivo debe ser que las generaciones más jóvenes lo entiendan y vean el comercio local como un espacio de identidad. Además, el alcalde elogió el papel de las entidades sociales que participaron en la campaña, ya que asociaciones como estas demuestran con su trabajo diario que siempre van muy por delante de todas las administraciones.

Por su parte, la concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud destacó que la campaña “12 Comercios, 12 Sensibilidades” está siendo un gran escaparate para muchas causas justas, dando a conocer en el barrio a entidades sociales muy diversas, muchas de ellas con una larga trayectoria, que realizan una labor ingente, aunque a menudo silenciosa. María Rozas agradeció la iniciativa de las comerciantes, que demuestran su conciencia social y su voluntad de conectar, sumando horas a las largas jornadas de las mujeres autónomas y formando una tribu para ayudar a construir un mundo mejor.

En representación de los comerciantes, intervino Xanana Salgado, de Trisquel Artesanía, mientras que Charo Barca, de la Fundación Andrea, habló en nombre de las entidades sociales participantes. Ambas destacaron la oportunidad y la plataforma que representa la campaña "12 Comercios, 12 Sensibilidades" para dar a conocer su trabajo en sus respectivas áreas.

La segunda edición de "12 Comercios, 12 Sensibilidades" comenzó en enero en la tienda Cousa Linda, que colaboró ​​con la Asociación Española contra el Cáncer. En febrero, la joyería José Antonio repitió su colaboración con Solidaridad Internacional de Galicia, y en marzo la juguetería EscondiT promovió la labor de la Obra Social Pediátrica. En abril, la campaña fue liderada por D'Aldea y la Asociación Abeiratua de pacientes oncológicos; en mayo llegó a La Tienda de María, en colaboración con la asociación Acougo; y en junio, Atmósfera Centro Deportivo puso el foco en la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, ACEM. En julio, hubo una colaboración entre ELA Interiorismo y AGADEA; en agosto, la librería Lila de Lilith presentó la Casa Comunitaria Aluandé; y en septiembre, Maravalla colaboró ​​con el Refugio Bando. Octubre fue el mes de Mimolett y la Fundación Andrea; en noviembre, colaboraron Óptica Val y ASPAS; y este diciembre Trisquel Artesanía promociona el trabajo de Dano Cerebral Santiago.