Más de 400 escolares visitaron esta mañana la Exposición de Medios con la que Protección Civil de Santiago celebra su 30 aniversario

Más de 400 jóvenes han pasado esta mañana por San Lázaro, en la jornada de Exposición de Medios organizada por Protección Civil con motivo de su 30 aniversario. El concejal de Medio Ambiente y Convivencia, Xan Duro, visitó también las actividades, que continuarán a lo largo de la tarde para el público en general.

En la visita, el concejal de Mobilidade e Convivencia ha estudiado acompañado por la jefa de Protección Civil, Begoña del Río; la directora de área de Movilidad y Convivencia, Fernanda Montero, y por otros concejales de la Corporación Municipal. La actividad organizada por Protección Civil tiene como objetivo poner en valor el importantísimo trabajo que desarrollan los cuerpos de emergencia y, en particular, los voluntarios y voluntarias de Protección Civil que el año pasado participaron en más de un miller de operativos en Santiago.

En la jornada de hoy participan la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, el 061, los bomberos de Santiago o Agega. Además de mostrar sus medios, se sedaran actividades especialmente llamativas para el público infantil, como simulacros de incendios o de excarcelación de vehículos.

Las actividades, abiertas al público en general, se desarrollarán hasta las 19.00 horas.