El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago supera los 50 M€ de captación de fondos y registra la cifra más alta de publicaciones en revistas indexadas

- El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) ha presentado los datos más destacados de su Memoria Anual 2025, que vuelve a confirmar su posición como uno de los centros de investigación biomédica y sanitaria más relevantes de España. Su directora científica, M.ª Luz Couce, ha sido la encargada de dar a conocer los principales datos de esta memoria, entre los que ha destacado el haber superado la barrera de los 50 millones de euros en captación de fondos para actividades de investigación “lo que refleja la solidez de nuestra estructura investigadora y la competitividad de nuestros grupos”.

La cifra total ascendió, en 2025, a 50,9 millones de euros, lo que supone un 134,24 % más que hace una década. De esta cantidad, aproximadamente el 50 % (25,4 millones de euros) corresponde a proyectos de investigación competitivos, lo que supone un hito histórico, y 9,83 millones a contratos competitivos de personal, con un total de 77 ayudas concedidas.

El IDIS captó el pasado año 115 proyectos de investigación en convocatorias competitivas: 77 de ámbito nacional (que corresponden a casi 14,7 millones), 27 autonómicos (6,32 millones) y 11 internacionales (4,4 millones de euros). Asimismo, se firmaron 396 nuevos estudios clínicos, que generaron unos ingresos de 8,04 millones de euros y se formalizaron 289 contratos de investigación y prestación de servicios por valor de 6,95 millones de euros.

Son muchos los datos que confirman la excelencia del IDIS, pero M.ª Luz Couce quiso destacar “la reacreditación del IDIS por parte del Instituto de Salud Carlos III y la reacreditación de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I)”, así como el reconocimiento del CIMUS como Unidad de Excelencia María de Maeztu, “una gran satisfacción para el IDIS puesto que gran parte de su personal investigador está vinculado con nuestra institución”.

El gerente del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, Ángel Facio Villanueva, que también intervino en la presentación, quiso poner en valor el trabajo de la Fundación Pública Galega IDIS que dirige Isabel Lista, que se sitúa en quinto lugar a nivel estatal en facturación de fondos.

Récord en producción científica

Tal como recoge el documento presentado, el IDIS registró el pasado año su mejor dato histórico con 1.163 artículos publicados en revistas científicas indexadas (un 6,6 % más que el año anterior), de los cuales 738 (más del 63 %) se publicaron en revistas del primer cuartil. Durante el año 2025 también se defendieron 95 tesis doctorales, 36 de ellas con mención internacional.

La actividad innovadora del Instituto compostelano continuó su senda ascendente, con la presentación de 77 nuevas solicitudes de patente a lo largo del ejercicio.

Otro de los datos destacados es el referente al capital humano. El IDIS cerró el año 2025 con un total de 1486 personas (un 6,5 % más que el año anterior) integradas en 113 grupos de investigación, organizados en siete áreas científicas: Oncología; Genética y Biología de Sistemas; Endocrinología, Nutrición y Metabolismo; Neurociencias; Plataformas y Metodología; Cardiovascular e Infectología, Inflamación y Vacunas.

“Estos resultados reflejan el compromiso, la excelencia y la capacidad de atracción de talento del IDIS. El récord en publicaciones y la sólida captación de recursos competitivos nos permiten seguir avanzando en la generación de conocimiento y su traslación a la práctica clínica para mejorar la salud de la población”, ha destacado la directora del IDIS.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien también participó en este acto, aseguró que “las cifras de la memoria hablan por si solas” y felicitó a todo el personal que hace posible que el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago esté situado, desde hace años, entre los mejores del estado.

El gerente del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, Ángel Facio, destacó la importancia de “visibilizar el trabajo de investigación que se está haciendo y que repercute directamente en la sociedad”, y la vicerrectora de Investigación e Ciencia Aberta de la USC, Almudena Hospido Quintana, aseguró que la Universidad siente el IDIS “como parte esencial de su ecosistema investigador” y destacó tanto el trabajo de “generación de conocimiento como de aplicación real de ese conocimiento” por lo que mostró el firme apoyo de la USC “a seguir impulsando y fortaleciendo el polo de la investigación”.