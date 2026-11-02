La hospitalización a domicilio llega ya a los 46 municipios del área sanitaria de Santiago y Barbanza

La hospitalización a domicilio (HADO) ya llega al 100 % de los 46 municipios que integran el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza. La ampliación, efectiva desde este lunes, incorpora cinco nuevas localidades: Muros, Carnota, Outes, Santa Comba y Mazaricos.

Así lo ha anunciado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una visita a la entrada del Hospital Gil Casares, donde ha destacado la importancia de extender este modelo asistencial, que permite ofrecer atención sanitaria en el propio domicilio de los pacientes, teniendo en cuenta su entorno y sus circunstancias personales.

El área sanitaria cuenta ahora con nueve equipos de hospitalización a domicilio, integrados cada uno por un médico y dos profesionales de enfermería. En total, incluyendo los puestos de jefatura de servicio y supervisión, el dispositivo estará formado por 31 profesionales.

Gómez Caamaño ha calificado de «sustancial» el avance experimentado por el Sergas en los últimos años. Según ha recordado, hace apenas cuatro años el servicio cubría aproximadamente la mitad del territorio del área santiaguesa y al 60 % de su población.

Además, el conselleiro ha adelantado que está previsto incorporar un décimo equipo en 2027, que se dedicará exclusivamente a atender a las personas que residen en centros sociosanitarios.

Crece la actividad asistencial

La ampliación territorial ha ido acompañada de un incremento de la actividad y de un refuerzo progresivo de los recursos humanos. Según los datos facilitados por Gómez Caamaño, el servicio pasó de registrar alrededor de 700 ingresos anuales en 2021 a alcanzar los 1.850 en 2025. Para este año, la previsión es llegar a los 2.000 ingresos.

El conselleiro también ha destacado la colaboración con Atención Primaria, especialmente a través de herramientas como la E-consulta, que ya permite canalizar casi uno de cada cuatro ingresos en hospitalización a domicilio.

Por otra parte, HADO ha ido ampliando progresivamente su cartera de servicios. Entre sus prestaciones figuran la atención a pacientes con insuficiencia cardiaca, infecciones complejas y enfermedades hematológicas, así como la administración de determinados tratamientos y el soporte transfusional en el domicilio.