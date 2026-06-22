El gobierno local de Santiago destaca que las previsiones para verano son "muy positivas" y espera cerrar nuevos vuelos para otoño

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha destacado que las previsiones turísticas para los próximos meses son “muy positivas” y ha avanzado que el Ayuntamiento continúa negociando con distintas aerolíneas para incorporar nuevas rutas aéreas de cara al otoño.

Preguntada en rueda de prensa por las expectativas del sector turístico para la temporada estival, Louzao recordó que el inicio del año estuvo marcado por dificultades derivadas del cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto compostelano y de las obras de renovación de la pista, que obligaron al cierre temporal de la infraestructura.

Pese a ello, aseguró que los indicadores actuales son favorables. “El propio sector nos traslada que las previsiones para este verano son muy positivas y también para el otoño”, señaló. En este sentido, afirmó que el Gobierno local se muestra satisfecho con la evolución de la demanda y mantiene su apuesta por desestacionalizar el turismo para atraer visitantes durante todo el año.

La concejala también confirmó que el Ayuntamiento sigue manteniendo contactos con diferentes compañías aéreas con el objetivo de ampliar la conectividad del aeropuerto. “La semana pasada mantuvimos una reunión y mañana tendremos otra. Confiamos en poder cerrar alguna nueva ruta para el otoño”, indicó.

Louzao subrayó que la situación vivida en los últimos meses fue “compleja”, agravada por un contexto internacional “adverso”, pero destacó el trabajo realizado para garantizar una programación aérea sólida durante la temporada de verano.

Asimismo, volvió a reclamar una mayor implicación de la Xunta en la planificación aeroportuaria gallega. Según señaló, el Ayuntamiento continúa desarrollando esta labor “en solitario”, por lo que insistió en la necesidad de que el Ejecutivo autonómico asuma el liderazgo de la política aeroportuaria de Galicia.

En relación con Ryanair, la portavoz municipal explicó que siguen abiertas las conversaciones con la compañía irlandesa con la vista puesta en incrementar las conexiones disponibles el próximo año. No obstante, matizó que cualquier avance dependerá de factores como la estrategia empresarial de la aerolínea, el contexto político y la disponibilidad de aeronaves.