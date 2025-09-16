El gobierno local reconoce que "es mejorable" la limpieza de Santiago porque "los camiones tienen sus limitaciones" mientras la oposición cree que "nunca estuvo tan sucia a ciudad"

El concejal de Medio Ambiente Xesús Domíguez asegura en ONDA CERO que la limpieza en Santiago "é mellorable" porque "os camións teñen as súas limitacións" y "é un modelo pensado para que os cidadáns depositen os resíduos nos contenedores e empeza o problema cando as bolsas se depostitan fora do contenedor" al no caber por la ranura. Domínguez cifra en 40.000 toneladas al año de resíduos "cunha mellor separación de fraccións " y "renovando illas soterradas"
El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla cre que "la ciudad nunca ha estado tan sucia como ahora"y añade que "en la ciudad se habla de esto". Constenla comenta que "si se escucha al comité de empresa le dirá el conjunto de deficiencias como que el concello no realiza la supervisión del contrato que afecta de manera tan notable al conjunto de vecinos"
La portavoz del grupo municipal del PSOE Marta Abal comenta que "no me quedou claro se o gobierno municipal afirma que se cumple o contrato ou non" porque "a frecuencia da limpeza é unha deficiencia" y añade que "dende o PSOE nos preguntamos se dende o goberno teñen capacidade patra controlar o contrato existente"
La portavoz de Compstela Aberta y concejala ed Dereitos Sociais María Rozas cree que "a limpeza da cidade é moi mellorable" y "se vamos pola segunda sanciópn á empresa e se está estudando unha segunda sanción por incumplir o contrato" da cuenta de la necesidad de mejora de la prestación del servicio