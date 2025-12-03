Goretti Sanmartín sobre las reclamaciones de bomberos y policía: "El gobierno negocia con propuestas sólidas y rigurosas"

La alcaldesa de Santiago de Compostela explicó que la propuesta que el gobierno municipal le envió a toda la representación sindical de bomberos y policía incluye una suba del 20% sobre las cuantías actuales de las compensaciones por horas extra y una evaluación de los puestos de trabajo para establecer una cuantía por nocturnidad y festividad (entre otros conceptos) ajustada a la situación actual, estableciendo como plazo máximo para efectivizarla el mes de noviembre del año 2026 y que el aumento de cuantías resultante tuviera efecto retroactivo desde el 1 de enero.

La regidora, que compareció acompañada del coordinador general del Ayuntamiento, aseguró que, ante el conflicto generado tras la decisión de bomberos y policía de no realizar horas extraordinarias para cubrir las necesidades de estos dos servicios, el gobierno municipal "siempre ha mostrado receptividad y voluntad de llegar a un acuerdo, negociando con propuestas sólidas y rigurosas y siempre con la perspectiva de que tengan encaje legal y presupuestario". Una idea que también enfatizó el coordinador general, José Antón Feire quien indicó que "somos una Administración pública financiada con recursos públicos y esto determina el marco de la negociación"

Goretti Sanmartín explicó que la propuesta del gobierno recoge, de una banda, un 20% de suba sobre las cuantías actuales de las compensaciones por horas extra, y de otra, la realización de una evaluación de los puestos de trabajo para establecer una cuantía por nocturnidad y festividad (entre otros conceptos) ajustada a la situación actual. Además se establecía como plazo máximo para efectivizarla el mes de noviembre del año 2026 y que el aumento de cuantías resultante tuviera efecto retroactivo desde el 1 de enero.

Sobre la evaluación de los puestos de trabajo, la regedora explicó que hay una posición unánime. Todas las partes están de acuerdo en que es necesario determinar objetivamente el valor de los conceptos que incluye el plus específico. En este sentido, ya ha anunciado que esta misma mañana tuvo lugar una reunión, coordina por José Antón Feire, en la que participaron todas las representaciones sindicales y un equipo de la USC para determinar la metodología y un cronograma de cara a tener el estudio finalizado en un plazo de seis meses.

Reclamaciones económicas

Al respecto de la otra reclamación económica, la compensación de horas fuera de la jornada ordinaria, la alcaldesa explicó que el punto de partida debe ser el Acuerdo regulador-convenio colectivo.

Como media, tomando los datos del último año, cada efectivo viene cobrando 783 euros de gratificaciones por servicios extraordinarios. Con la propuesta de subida del 20% por encima de la compensación actual, pasarían a ser unos 940 € de media, esto es, un incremento de 157 euros.

Redondeando el monto de la horas extra en 2 millones de euros, una subida del 20 % significa 400.000 euros más, con cargo al presupuesto municipal. En tanto, la propuesta que se formula desde una de las centrales sindicales implica alrededor de un 80 % de suba, lo que significaría 1.600.000 euros de aumento en el presupuesto municipal.

El Acuerdo Regulador para todo el personal determina 1554 horas anuales de trabajo ordinario, mientras que la retribución anual de un puesto base de policía/bombero en el Ayuntamiento de Santiago (C1-18) se sitúa en unos 33.900€, por lo que cabe calcular el precio de la hora ordinaria en 21.81 euros.

El origen del conflicto

"Conviene aclarar que detrás de este conflicto está una aspiración, legítima, del personal de bomberos y de la policía: una suba retributiva" aseguró la alcaldesa.

En un primer momento la reclamación que se expuso publicamente como causa para no realizar horas extras fue el retraso en el pago de gratificaciones más, tal como se acordó con el personal, en la nómina de noviembre se pagaron las gratificaciones de 2 meses de 2024 y 5 de 2025, que, junto al pagado a lo largo de este año, correspondientes las gratificaciones de 2024, supuso un monto total de 2,2 millones de euros

Como es sabido, el motivo de esta cantidad de horas extra está en una gran más reducido de lo que se necesita para atender lo que establecen los decretos de servicios mínimos, emitidos ya en mandatos anteriores.

Además, en los últimos años se ha producido un número importante de jubilaciones cuya cobertura ha de aguardar una largo proceso -aprobación de la--la-normal del ejercicio siguiente, oferta pública de empleo, elaboración y negociación de bases, proceso selectivo con varias pruebas.

En este momento están pendientes los procesos para cubrir 15 plazas de policías de la cuadro de 2025, de los que se encarga la Academia Gallega de Seguridad Pública, y 12 plazas de bomberos, donaciones que 3 son de la oferta del año 2023 y 9 del año 2025.

Sólo existe un listado formado por 4 personas para cubrir interinos en los bomberos, con la que se van a cubrir vacantes de forma inmediata. No hay listados de aguarda para policías. Dada la exigencia de estos puestos, las personas candidatas a interinajes han de haber superado las pruebas en las convocatorias de oposición y, además, realizar un curso de formación.

Evolución de lases cuadros de personal

La tasa de reposición de efectivos viene limitando la creación de puestos en la Administración desde 1997. En 2012, la Ley Montoro fijó que solo podía cubrir 1 puesto de cada 10 que se amortizaban. Esta tasa, que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado ha sido variando a lo largo del tiempo. Para 2024 y 2025 fue de 110% en general, del 120% para sectores prioritarios y del 125% para cuerpos de seguridad (policía).

El actual gobierno municipal, responsable de los cuadros de 2024 y 2025 explotó al máximo esta tasa y aumentó el cuadro en 5 bomberos y 8 policías.

Evolución de las-cuadros de personal en el período 2010 - 2025