Fontiñas

Finaliza la actuación de emergencia por el derrumbe en el talud de la calle Lisboa

Terminaron las actuaciones de emergencia que el Ayuntamiento de Santiago llevó a cabo en la calle Lisboa por el derrumbe de un talud de diez metros de anchura y 16 de longitud

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

Finaliza la actuación de emergencia por el derrumbe en el talud de la calle Lisboa
Finaliza la actuación de emergencia por el derrumbe en el talud de la calle Lisboa | Pazo de Raxoi

Tras los estudios técnicos pertinentes, se consideró preciso abordar una solución (estructura flexible) que da continuidad a la ejecutada en la parte del talud que linda con la calle Berlín. Esta solución garante la nula afección al pavimento del acercamiento y a la zona de aparcamiento, y tuvo como objeto eliminar el riesgo de colapso del talunes.

Los servicios municipales actuaron de forma inmediata en la zona cuando se produjo el primer derrumbe, eliminando parte de los fragmentos de roca. También se señaló la zona y se valió para evitar el paso peatonal y el estacionamiento en esa área.

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