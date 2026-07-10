Polémicas marquesinas

APATRIGAL en ONDA CERO sobre las polémicas marquesinas de la estación de tren de Santiago: "la imagen que da es cuanto menos es la de un lugar industrial y no es la imagen que debe dar una puerta de Compostela

Apatrigal señala que "la antigua estación no está catalogada pero está inventariada por cuatro generaciones de compostelanos y miles de estudiantes, está en la memoria colectiva"

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

APATRIGAL en ONDA CERO sobre las polémicas marquesinas de la estación de tren de Santiago: "la imagen que da es cuanto menos es la de un lugar industrial y no es la imagen que debe dar una puerta de Compostela
APATRIGAL en ONDA CERO sobre las polémicas marquesinas de la estación de tren de Santiago: "la imagen que da es cuanto menos es la de un lugar industrial y no es la imagen que debe dar una puerta de Compostela | Onda Cero Radio

Rechazo prácticamente unánime de compostelanos y de usuarios de la estación de ferrocarril de Santiago a la instalación de las marquesinas que practicamente eclipsan el edificio de la antigua estación de ferrocarril. El presidente de la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural ed Galicia Carlos Henrique Fernández Coto destaca en ONDA CERO que si bien la estación antigua "no está catalogada, sí está inventariada por cuatro generaciones de compostelanos y de miles de estudiantes que pasaron durante años por esta estación, está en la memoria colectiva"

Fernández Coto indica que "la imagen es cuanto menos de un lugar indistrial y no es la imagen de una puerta de entrada a Compostela" y su instalación "no justifica rtesguardar al viajero porque entonces tendríamos que cubrir la plaza del Obradoiro. Coto cree que "las ampliaciones de los edificios deben dejar respirar y respetar la arquitectura histórica

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