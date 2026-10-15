Detenidas diez personas en Noia por tráfico de drogas: siete ingresan en prisión provisional

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Falcone, ha detenido a 10 personas como presuntas integrantes de una red dedicada al tráfico de drogas al menudeo en la localidad coruñesa de Noia. Siete de los detenidos han ingresado en prisión provisional.

La investigación, desarrollada durante más de cinco meses por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Noia, se inició tras detectarse un incremento de la criminalidad en la zona y localizarse varios puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Las pesquisas permitieron determinar que los tres establecimientos investigados, que inicialmente parecían funcionar de manera independiente, estaban interconectados y operaban de forma coordinada, con actividad continuada y clientes procedentes tanto de Noia como de localidades próximas.

Las actuaciones permitieron identificar a los integrantes de la red y determinar que el suministro de cocaína procedía de dos personas residentes en Cambados (Pontevedra), que abastecían periódicamente a los vendedores de Noia.

OPERACIÓN EN DOS FASES

La operación se desarrolló en dos fases. En la primera, la Guardia Civil detuvo a tres personas en el marco de una actuación relacionada con el transporte de droga desde Cambados hasta Noia. Se intervinieron aproximadamente 200 gramos de cocaína y 1.900 euros en efectivo.

Además, durante un registro domiciliario se localizaron otras cantidades de cocaína preparadas para su distribución, así como diverso material relacionado con la actividad investigada.

Dos días después se llevó a cabo la segunda fase, que se saldó con la detención de otras siete personas y la realización de tres registros domiciliarios en Noia. En ellos se incautaron diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, marihuana y hachís, además de material destinado a la manipulación y distribución de la droga y numerosos dispositivos electrónicos.

La Guardia Civil ha destacado especialmente que el grupo utilizaba drones para realizar entregas de dosis de droga a consumidores, un método con el que los investigados pretendían dificultar la detección de su actividad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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