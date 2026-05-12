El departamento de Educación Vial de la Policía Local de Santiago acompaña a más de 500 escolares en la VI Marcha Ciclista Escolar

Más de 500 jóvenes participaron hoy en la VI Marcha Ciclista Escolar organizada por el departamento de Educación Viaria de la Policía Local. Los niños y niñas hicieron un recorrido de 8 kilómetros por la ciudad, con un descanso en la Plaza del Obradoiro donde fueron recibidos por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, el concejal de Movilidad y Convivencia, Xan Duro, y otros miembros de la Corporación Municipal.

En la Marcha Ciclista Escolar participó el alumnado de los colegios López Ferreiro, Pío XII, Quiroga Palacios, Raíña Fabiola, Vilas Alborada y Vite. Con esta iniciativa, el departamento de Educación Vial de la Policía Local procura que los niños y niñas pongan en práctica el aprendido a lo largo del curso en las actividades impulsadas desde el departamento, como las charlas en los propios centros escolares o en el parque infantil de tráfico que se desarrolla en Amio. Se trata, también, de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, los hábitos de vida saludables, y la convivencia entre las crianzas.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, el concejal de Movilidad, Xan Duro, y otros miembros de la Corporación han recibido los niños y niñas en el Obradoiro, donde hicieron un descanso y participaron en algunos juegos, en colaboración con Decathlon, después de un recorrido que los llevó por buena parte de la ciudad, y que fue diseñado para que los escolares pudieran ir incorporando paulatinamente desde sus propios centros.