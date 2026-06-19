El concello de Santiago seguirá "presionando" para que la adjudicataria de las obras de la rúa García Lorca las reanude "cuanto antes"

El Ayuntamiento de Santiago mantendrá la presión sobre la empresa adjudicataria de las obras de la rúa García Lorca para que retome los trabajos cuanto antes y se cumpla el plazo de finalización previsto, fijado para el 22 de abril de 2027.

Así lo señaló la alcaldesa, Goretti Sanmartín, quien explicó que el Consistorio está analizando actualmente si el calendario de ejecución presentado resulta viable para concluir la actuación en la fecha prevista. Según recordó, el acta de reinicio de las obras se firmó el pasado 25 de mayo y se estableció el 1 de junio como fecha para la reanudación de los trabajos, algo que, según constató el Ayuntamiento durante una visita de inspección, todavía no se ha producido.

La representante de la empresa participó este miércoles en una reunión abierta con los vecinos, convocada por el Ayuntamiento. Durante el encuentro, la adjudicataria aseguró que prevé retomar las obras en septiembre y defendió que podrá cumplir los plazos de ejecución establecidos. No obstante, justificó el retraso alegando la falta de personal suficiente para acometer los trabajos en estos momentos.

“Vamos a dar todos los pasos necesarios para que la obra se ejecute dentro del plazo previsto”, afirmó Sanmartín, quien dijo compartir la preocupación y el malestar de los residentes afectados. Asimismo, insistió en que la decisión de reanudar los trabajos depende exclusivamente de la empresa.

La alcaldesa recordó también que los servicios municipales han documentado todas las incidencias y actuaciones relacionadas con este proyecto para contar con las herramientas necesarias en caso de que sea preciso iniciar procedimientos sancionadores o incluso resolver el contrato. “Nuestra intención es no tener que llegar a ese escenario”, añadió.

Por último, pidió disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas y lanzó una crítica a la actuación de la adjudicataria. En este sentido, lamentó que algunas empresas concurran a más licitaciones de las que realmente pueden asumir, lo que acaba repercutiendo en el cumplimiento de los contratos adjudicados. “Es importante señalar esta falta de responsabilidad y reconocer que estas situaciones no deberían producirse”, concluyó.