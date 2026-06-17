El festival "O Son do Camiño" arranca este jueves en el Monte do Gozo, donde se esperan más de 125.000 personas en Santiago

El Monte do Gozo ya está listo para acoger una nueva edición del Son do Camiño, el gran festival musical de Galicia, que reunirá a más de 125.000 personas entre este jueves y el sábado.

Este martes, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el comisario del Año Santo Xacobeo 2027, Marcos Gómez, visitaron el recinto que albergará la séptima edición del evento, una cita ya consolidada como el mayor festival del norte de España y uno de los referentes musicales del país.

Según destacaron en un comunicado, el festival, integrado en la programación de los Concertos do Xacobeo, reafirma su papel como uno de los principales embajadores de la marca Galicia Calidade y como una herramienta estratégica para la promoción turística de la comunidad a través de la música en directo.

En este contexto, Merelles subrayó que en las últimas ediciones más del 40 % de los asistentes procedían de fuera de Galicia, con una destacada presencia de visitantes de Portugal, Reino Unido, Suiza e Italia. Una circunstancia que, según señaló, consolida el festival como una plataforma de proyección internacional para Santiago de Compostela, el Camino de Santiago y Galicia.

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de más de 40 artistas y bandas nacionales e internacionales. Entre los nombres más destacados figuran Linkin Park, Katy Perry, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarricadelafuente y Hoobastank, además de los gallegos Sen Senra y Carlos Ares.

El cartel se completa con una amplia programación de música electrónica. El escenario dedicado a este género acogerá más de 18 actuaciones, con artistas como Jimi Jules, Patrick Mason, HAAi, DJ Gigola y Héctor Oaks.

En referencia a la programación de este año, Marcos Gómez destacó que el festival demuestra edición tras edición su capacidad para ofrecer una propuesta musical de primer nivel y convertir la música en una herramienta de promoción turística, dinamización económica y proyección internacional de Galicia Calidade.

Desde el punto de vista económico, la organización recuerda que la pasada edición generó un impacto superior a los 23 millones de euros y alrededor de 5.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Además, contribuyó a alcanzar una ocupación hotelera del 100 % en Santiago y su área de influencia durante los días de celebración.