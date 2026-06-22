El concello de Santiago aprueba las bolsas de comedor y actividades extraescolares para 2026/27 con pago anticipado y más presupuesto

La Xunta de Goberno Local de Santiago ha aprobado las ayudas para comedor escolar, actividades extraescolares y material escolar correspondientes al curso 2026/2027. La convocatoria contará con un presupuesto de 1,15 millones de euros e incorporará como principal novedad el pago anticipado de las ayudas destinadas a comedor y actividades extraescolares.

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, explicó este lunes en rueda de prensa que la dotación económica aumenta en 50.000 euros respecto al curso anterior. Además, destacó que el presupuesto destinado a estas ayudas se ha incrementado en 400.000 euros durante el actual mandato y recordó que hace una década apenas alcanzaba los 90.000 euros.

Entre las novedades de esta edición figura la implantación del pago anticipado para las ayudas de comedor y actividades extraescolares. El objetivo es que las entidades colaboradoras reciban los fondos antes de que se produzca el gasto, evitando así que tengan que adelantar recursos propios para prestar el servicio.

El sistema prevé dos anticipos: uno en septiembre, para cubrir el periodo comprendido entre ese mes y diciembre, y otro en enero, destinado a financiar los gastos hasta abril. Los meses de mayo y junio se abonarán una vez presentada y aprobada la certificación correspondiente, con el fin de regularizar el conjunto del curso escolar.

La convocatoria también contempla la posibilidad de que las familias que formalicen la matrícula fuera de plazo puedan solicitar de manera extraordinaria una ayuda de comedor. En estos casos, la petición deberá presentarse en un plazo de diez días hábiles desde la fecha de matriculación en el centro educativo.

Otra de las mejoras introducidas es el aumento de la cuantía de las ayudas para actividades extraescolares, que podrán alcanzar hasta 35 euros mensuales por menor beneficiario, independientemente del número de actividades o de horas realizadas.

En cuanto a las ayudas de comedor, cubrirán el 100 % del gasto en situaciones de insuficiencia de recursos, con un máximo de 100 euros mensuales por alumno, cifra que se eleva a 180 euros en los centros de educación especial. Las ayudas de comedor por conciliación se fijan en 45 euros mensuales, mientras que las destinadas a la adquisición de material escolar podrán alcanzar los 100 euros en un único pago.

Asimismo, se modifican los requisitos económicos para acceder a las ayudas de material escolar y a las de comedor por conciliación. El límite máximo de renta familiar pasa a situarse en 5,5 veces el IPREM anual en 12 pagas, frente a las cinco veces establecidas en convocatorias anteriores, lo que equivale a unos ingresos netos anuales de 39.600 euros.

“Creemos que esta convocatoria incorpora mejoras significativas y nos permite seguir perfeccionando esta herramienta de apoyo a las familias”, señaló Rozas. La concejala recordó además que, durante el presente curso, estas ayudas beneficiaron a cerca de 2.000 niños y niñas de Santiago, convirtiéndose en la convocatoria municipal con mayor alcance social.