Cáritas Diocesana de Santiago crea la empresa de inserción social Arredonda para actuar inicialmente sobre 120 hectáreas y contribuir a la prevención de incendios forestales

Cáritas Diocesana de Santiago ha presentado Arredonda, una nueva empresa de inserción que inicia su actividad con un doble objetivo estratégico que permita transformar el mantenimiento de parcelas y zonas verdes en una oportunidad real de empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social ayudar a contribuir en la prevención estructural de incendios forestales en el territorio.

El acto contó con la presencia del arzobispo de Santiago de Compostela, D. Francisco José Prieto; el delegado episcopal, Santiago Fernández; la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas y el nuevo equipo directivo de Arredonda, quienes subrayaron la dimensión social, ambiental y comunitaria del proyecto.

Una iniciativa con impacto social, territorial y ambiental

Arredonda inicia su actividad con una primera base operativa en el norte de la diócesis (A Coruña, Betanzos, Eume y Ferroltera) y para constituir en las próximas semanas otra en el centro (Santiago, Ordes, Arzúa, Terra de Melide, A Barcala, Xallas, Noia y Muros) y el sur de la diócesis (O Sar, Barbanza, O Salnés, Caldas, Pontevedra y O Morrazo). Parte de un inventario inicial de 86 parcelas que suman un total de 120 hectáreas, una superficie que se ampliará de forma progresiva a medida que se incorporen nuevos terrenos vinculados a la diócesis, así como otros procedentes de clientes públicos y privados.

El proyecto desarrollará servicios profesionales de desbroce, limpieza de parcelas, mantenimiento de zonas verdes, podas y conservación básica del entorno, con planificación técnica adaptada a cada intervención.

La previsión es iniciar la actividad con una primera brigada e ir incorporando equipos hasta alcanzar tres centros de trabajo operativos y una plantilla de 13 personas a cierre de 2026, de las cuales 9 estarán en itinerario de inserción sociolaboral.

Durante la presentación, el arzobispo de Santiago, D. Francisco José Prieto, destacó el sentido profundo del proyecto y su vinculación con el cuidado del territorio. “Prevenir es cuidar la vida y la creación que compartimos. No podemos acostumbrarnos a convivir con la destrucción como si fuera inevitable. Arredonda es una expresión concreta de compromiso con la tierra y con las personas que la habitan”, señaló.

Por su parte, la directora de Cáritas Diocesana de Santiago subrayó la dimensión social y laboral de la iniciativa. “Este proyecto nace para ofrecer oportunidades reales a personas que encuentran grandes dificultades de acceso al empleo. Cada parcela cuidada es también una historia de dignidad y de futuro. La prevención de incendios y la inserción social van aquí de la mano”, afirmó.

Prevención de incendios, una necesidad estructural del territorio

En un contexto marcado por el abandono progresivo del medio rural y el aumento del riesgo de incendios forestales, el mantenimiento de parcelas y la gestión de biomasa se convierten en una necesidad estratégica.

Arredonda actuará sobre fincas y espacios exteriores mediante labores de desbroce, limpieza y control de vegetación, contribuyendo a reducir la carga de combustible vegetal y mejorar la seguridad del territorio.

“El mejor incendio es el que no llega a producirse, y eso empieza por el cuidado del territorio”, resumen desde el equipo técnico del proyecto.

Este tipo de actuaciones se enmarcan en la prevención estructural, considerada clave para reducir la intensidad y propagación de incendios en el medio rural.

Formación e inserción como eje del modelo

Arredonda se apoya en un itinerario formativo previo desarrollado en colaboración con la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) de la Xunta de Galicia, que permite capacitar a las personas participantes en tareas de mantenimiento forestal y de zonas verdes.

Este enfoque garantiza formación práctica, acompañamiento técnico y seguimiento sociolaboral, facilitando la transición hacia el empleo ordinario.

Con Arredonda, Cáritas Diocesana de Santiago refuerza la apuesta social de la Iglesia por iniciativas que combinan empleo, territorio y arraigo social, avanzando hacia modelos que superan la intervención asistencial tradicional.

La entidad se compromete a sostener el proyecto en su fase inicial y a consolidar un modelo que conecta empleo digno, cuidado del territorio y prevención ambiental.

La economía social, prioridad en Cáritas Diocesana de Santiago

Arredonda nace vinculada inicialmente a parcelas de la diócesis, pero con una clara vocación de apertura a administraciones públicas, entidades privadas y particulares en un ámbito con creciente demanda de servicios especializados. El proyecto aspira a consolidarse como una herramienta estable de inserción sociolaboral y gestión forestal preventiva, con capacidad de crecimiento, expansión y réplica en el territorio.

En paralelo, se integra en el ecosistema de economía social impulsado por Cáritas Diocesana de Santiago, junto a iniciativas como Arroupa con Moda Re-, reforzando una estrategia común basada en la creación de empleo de inserción en distintos sectores. Con más de 10 años de trayectoria, la entidad gestiona actualmente cinco tiendas en la diócesis y da empleo a 36 personas, combinando actividad económica y acompañamiento sociolaboral. En esta nueva etapa, impulsa además la construcción de una nueva planta de tratamiento textil, que permitirá duplicar su capacidad productiva y ampliar de forma significativa la generación de empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social.