Camino de Santiago: Se presenta la campaña ‘No caminas sola’ para garantizar la peregrinación de mujeres “con libertad, con autonomía y sin miedo”

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha presentado este jueves en Melide (A Coruña) la sexta edición de la campaña ‘No caminas sola’, destinada a proteger la peregrinación de cientos de miles de mujeres “con libertad, con autonomía y sin miedo”.

La iniciativa combina el despliegue de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los distintos itinerarios del Camino de Santiago y un esfuerzo coordinado de sensibilización ciudadana.

Durante la campaña se repartirán en Galicia 41.500 tarjetas informativas y 1.700 carteles con datos básicos sobre recursos de emergencia, teléfonos de asistencia y otros servicios especializados a disposición de las usuarias. Estarán disponibles en albergues, centros de salud, farmacias, oficinas de turismo y dependencias policiales.

“Esta campaña representa mucho más que un dispositivo de prevención, es la expresión de un compromiso colectivo con un principio irrenunciable: el derecho de todas las mujeres a vivir y a transitar cualquier espacio sin miedo”, ha señalado Calvo.

La secretaria de Estado de Seguridad ha destacado el Camino de Santiago como “un símbolo de encuentro, convivencia y hospitalidad, donde la seguridad y el respeto son referentes”. “Queremos que siga siéndolo y que cada persona que llegue a Galicia encuentre, no solo un destino extraordinario, sino una tierra comprometida con la protección de sus derechos”, ha añadido durante su intervención en Melide.

Aina Calvo ha insistido en la necesidad de seguir trabajando en una acción colectiva frente a las violencias machistas. “La seguridad de las mujeres no puede descansar únicamente sobre la respuesta policial, por imprescindible que esta sea”.

“La verdadera seguridad exige también una transformación social y cultural que sitúe la igualdad entre mujeres y hombres como un valor irrenunciable y que destierre cualquier forma de violencia, discriminación o intimidación”, ha explicado la secretaria de Estado de Seguridad.



Seis ediciones

‘No caminas sola’ nació en 2021 para prevenir cualquier tipo de violencia contra las peregrinas, especialmente sobre aquellas que viajan en solitario. En la iniciativa participan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las unidades contra la Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones del Gobierno en Galicia, Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla y León) y Extremadura.

El año pasado 280.000 mujeres realizaron el Camino de Santiago por alguna de las rutas jacobeas (un 53 por ciento del total de viajeros registrados), mientras este año la cifra supera ya las 136.000.

Los materiales distribuidos por el recorrido ofrecen información sobre los servicios de emergencias y los contactos con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como un código QR para la descarga de la aplicación móvil AlertCops, que permite denunciar cualquier incidencia y compartir la ubicación exacta del usuario en tiempo real mediante GPS.

Guardia Civil ha desplegado un año más las llamadas Oficinas Móviles de Atención al Peregrino (OMAP), que se integran en su campaña especial de seguridad ‘Guardianes del Camino’. Por su parte, la Policía Nacional centra su actuación en las ciudades y en la atención a los peregrinos dentro de su demarcación, especialmente en Santiago de Compostela.



Protocolo sobre el uso del gallego en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La secretaria de Estado de Seguridad también participará este jueves en la firma del Protocolo sobre el uso de la lengua gallega en las relaciones entre la ciudadanía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en un acto organizado por la Irmandade Xurídica Galega en el Paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela, que contará con la intervención, entre otras autoridades, del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.