Incendio en la cafetería Ferradura

Arden unos colchones bajo la cafetería Ferradura de la Alameda de Santiago

El incidente no provocó heridos y los daños se limitaron a los colchones y no alcanzaron las instalaciones del local, aunque el humo acumulado sí llegó a afectar a la estructura.

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

Arden unos colchones bajo la cafetería Ferradura de la Alameda de Santiago
Arden unos colchones bajo la cafetería Ferradura de la Alameda de Santiago | Onda Cero Radio

Un incendio registrado el pasado viernes bajo la cafetería de la Alameda de Santiago, ubicada en el Paseo de Santa Susana, calcinó varios colchones almacenados en la zona inferior del local. El suceso no dejó personas afectadas.

Según informó el 112 Galicia, la alerta se recibió poco antes de las once de la noche a través de la llamada de un taxista, que advertía de la presencia de fuego en la cafetería.

Hasta el lugar acudieron efectivos de los bomberos de Santiago, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Tras extinguir las llamas, los equipos de emergencia comprobaron que el fuego había afectado a varios colchones situados bajo el establecimiento.

El incidente no provocó heridos. Los daños se limitaron a los colchones y no alcanzaron las instalaciones del local, aunque el humo acumulado sí llegó a afectar a la estructura.

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