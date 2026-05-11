Aprobado el proyecto para la limpieza, restauración y conservación del Arco de Mazarelos

La Xunta de Goberno Local aprobó en la sesión ordinaria de este lunes el proyecto para la limpieza, restauración y conservación del Arco de Mazarelos, elaborado por la Oficina Técnica del Consorcio de Santiago. La obra tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto base de licitación de 74.062,71 € (IVA incluido), que correrán a cargo del Consorcio.

Mínima Louzao indicó que este proyecto aborda la limpieza de los paramentos, la consolidación de la fábrica y la eliminación de las vías de agua de lluvia de la parte superior y de los encuentros con los edificios linderos y que también prevé la eliminación o recolocación de todos los elementos descontextualizados, como el cablaje, las placas o la varanda superior.

Este arco, correspondiente a la puerta de la muralla exterior por la que entraba la vía procedente de Ourense, es el único que queda en su lugar. Consta citado en el Códice Calixtino como Puerta Merecellis y la tradición dice que por aquí entraba el vino del Ribeiro y también el cereal de Castela.

"Las fachadas del arco están marcadas por las reformas que se realizaron en la muralla entre los siglos XVI y XVII y también por las reparaciones que se han hecho en el siglo pasado, utilizando muerte de cemento", señaló la vocera, y apuntó que el proyecto cuenta ya con el dictamen de la Comisión Asesora del Patrimonio Histórico y con los informes favorables de los servicios urbanísticos municipales y de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia.

Restauración de las cubiertas de las absidiolas de la Catedral

Por otro lado, el gobierno local otorgó licencia a la fase II de la restauración de las cubiertas de las absidiolas de la Catedral. El plazo previsto de obra es de siete meses y el presupuesto de ejecución material de 281.393,96 euros.

La portavoz municipal explicó que con arreglo a su nivel de protección (BIC y catalogado con el nivel 1 del Plan especial de la Ciudad Histórica), la Catedral cuenta con un plan director, aprobado en 2009. "Este documento recoge el estudio de las patologías existentes en el edificio y ordena las propuestas de actuación clasificándolas según su prioridad, situando entre las secundarias las referidas a las cubiertas de las capillas del ábsimo", concretó Louzao.

A partir de la intervención en el Pórtico de la Gloria en 2010 y hasta 2021 se han realizado diferentes actuaciones en las cubiertas que ahora se completan con las zonas que quedaron sin restaurar en la cabecera del templo:

• Sancristía de la capilla de San Pedro y almacén de la Arquiconfraría, junto al patio de la Puerta Santa.

• Capilla de la Concepción o de la Prima y su sancristía, al carón de la capilla románica de San Bartolomeu.

• Capella del Espíritu Santo y su sancristía.

• Capela de Santo André e corredor de acceso á capela da Corticela.

"Estas cubiertas tienen en este momento diferentes soluciones -piedra granítica con mortero, yas de lousa, teja cerámica curva y horizontal de hormigón pavimentados con chapas de gisto- y una geometría alterada con encuentros que están provocando filtraciones de agua", apuntó Míriam Louzao.

La intervención proyectada a la que ahora el Ayuntamiento da licencia se basa en la que se desarrolló durante la primera fase, en 2017. Sustituirá estas cubiertas, con sistemas constructivos del último tercio del siglo XX, ajustando su geometría, empleando teja cerámica curva con zonas puntuales de piedra para hacerlas transitables y resolviendo con láminas metálicas de cinc los encuentros y canales. Se prevé actuar también en las fiestas exteriores de algunas capillas.

El proyecto cuenta con la resolución favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural y también con el dictamen de la Comisión Asesora de Patrimonio Histórico.

Además, la Junta de Gobierno otorgó este lunes licencias las siguientes actuaciones urbanísticas:

• Construcción de una nave industrial en la calle de Estremadura, 8

• Reforma de las fachadas del edificio ubicado en la calle de La Rosa, 22

• Reforma de una vivienda en la calle del Coto Nai, 79

• Segregación de una parcela en el lugar de la Pena, en Aríns

• Reforma de un local en planta baja para destinarlo a vivienda en la calle del Monte de los Postes, 47

• Mejora de la accesibilidad del edificio ubicado en la calle de Montero Ríos, 35

• Reforma de la vivienda municipal que se acordó dedicar para residencia y atención a mujeres víctimas de violencia de género

Horizonte Compostela

La Junta de Gobierno aprobó también la propuesta de la Unidad de Gestión de Fondos Externos sobre la senda financiera asignada al Plan de acción Horizonte Compostela.

Míriam Louzao recordó que el Ayuntamiento presentó una solicitud para la asignación de fondos FEDER al Plan de acción integrado Horizonte Compostela, que recoge actuaciones incluidas en la Agenda Urbana de Santiago en relación con la zona norte de la ciudad. El 16 de enero de 2026, la Dirección General de Fondos Europeos resolvió definitivamente la convocatoria asignándole a Santiago 8.730.304 €, lo que equivale a una inversión de 14.550.506 €.

Según lo previsto en las bases de la convocatoria, las entidades beneficiarias deben adoptar la condición de organismo intermedio ligero (OIL) para la selección de las operaciones cofinanciadas. Para ejercer esta condición es el someter a evaluación de la Subdirección General de Desarrollo Urbano dos documentos: la descripción de funciones y procedimientos y el manual de procedimientos. En el primero se describen las obligaciones que asume el Ayuntamiento y los procedimientos que llevan asociadas y que implican, por ejemplo, la separación entre la unidad que asume la selección de operaciones y las que las van a ejecutar. El segundo documento detalla los principales hitos en relación con las obligaciones adquiridas (evaluación del riesgo de fraude, procedimiento para garantizar la asusencia de conflicto de intereses, cauce de denuncias, procedimiento para aprobar actuaciones etc.).

El 1 de abril de 2026, y tras la evaluación de los documentos, la Subdirección General de Desarrollo Urbano designó formalmente el Ayuntamiento como OIL.

"Consecuentemente, la Junta de Gobierno, en la sesión de hoy ha tomado cuenta de la resolución definitiva de la convocatoria y de la notificación por la que se designa el Ayuntamiento de Santiago como organismo intermedio ligero, del que resultan aceptadas las condiciones de los fondos y la quedan aprobados los documentos antedichos, que atribuyen a la Unidad de Gestión de Fondos Externos las funciones derivadas de esta designación como OIL", explicó la portavoz municipal.

Fiesta de los Más Grandes

Asimismo, se adjudicó el contrato para el yantar de la Fiesta de los Mayores a la empresa Casa Taboada Restaurante y Cátering S.L, única oferta presentada, con un precio unitario por comensal de 34,21 €. El gasto comprometido por el Ayuntamiento para esta actividad asciende a 64,608.50 €.

La Junta de Gobierno ya había aprobado previamente el precio público para asistir a este jardín, el 16 de mayo dentro de las Fiestas de la Ascensión, que quedó fijado en 10 €. Las entradas están a la venta en la billetera del Teatro Principal.

Otras materias

También en lo concerniente a la contratación, se declaró desierta la licitación de un servicio para a esterilizar gatos sin propietario de colonias urbanas, que había un presupuesto máximo de 14.999,99 euros y que fue publicada el 19 de febrero en la Plataforma de Contratación del Sector Público, para ser resuelta por procedimiento simplificado.

Se presentó una única empresa que no acreditó estar inscrita en plazo en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) ni en el Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma, tal y como exige el artículo 159.4 a) de la LCSP.

Por otro lado, el gobierno local acordó conceder una ampliación del plazo para ejecutar el proyecto de mejora del acceso y saneamiento básico para la comunidad de Llano Grande, municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, en Honduras, que el Ayuntamiento subvenciona a través de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles.

Esta subvención fue concedida el 23 de diciembre de 2025 dentro de la convocatoria de cooperación al desarrollo, otorgándole un importe total de 40.000,00 euros y con un plazo de ejecución que finalizaría el 15 de junio de 2026. La nueva fecha de finalización del proyecto el 15 de julio de 2026.

En lo relativo a subvenciones se rechazó un recurso interpuesto por la Asociación Vecinal Maestra Victoria Míguez contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se aprobaron las justificaciones de las ayudas a entidades vecinales para programas y actividades realizadas en 2025.

Esta asociación resultó beneficiaria, de acuerdo con las bases de la convocatoria, de una subvención por importe de 3.000,00 €, que implicaba la justificación de gastos por un total mínimo de 3.600 €. Como resultado de la comprobación de la documentación, el importe considerado correctamente justificado fue de 1.488,17 €, lo que representa un 41,34% del importe total, dejando el importe a percibir la entidad en 1.240,14 €.

El 5 de mayo, la asociación recurrió el acuerdo por el que se aprobaron las justificaciones de las ayudas y reclamó la totalidad del importe concedido. El informe técnico-jurídico que avalía la pertinencia de la reclamación analiza los documentos presentados en relación con los requisitos de las bases y expone las razones de exclusión de algunos gastos por corresponder a bebidas alcohólicas, equipamiento inventariable, no estar correctamente acreditados o exceder de los importes máximos para pagos en efectivo.

Por vía de urgencia, la Junta de Gobierno acordó el pago al exalcalde Ángel Currás por gastos de defensa jurídica la cantidad de 41.944,65 euros más el IVA.