Apatrigal señala que "la Plaza del Obradoiro es el kilómetro cero de Europa, Patrimonio de la Humanidad y no es el lugar más adecuado para una acampada"

El presidente de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia señala en ONDA CERO que, respetando las reivindicaciones a las que los ciudadanos tienen derecho"soy partidario de otro tipo de acciones exigiendo una vivienda digna como realizar un escrito firmado por 2 millones de personas y elevarlo a las instituciones". Fernández Coto, desde el punto de vista patrimonial considera que "la plaza del Obradoiro es el kilómetro cero de Europa, Patrimonio de la Humanidad y nadie puede quedarse allí varios días" porque "luego nos rasgamos las vestiduras cuando ves que se prohíbe apoyarse en las columnas del pazo de Raxoi". Coto destaca que "la Plaza del Obradoiro es emblemática y kilómetro cero de Europa" y este tipo de acampadas "van en contra el Patrimonio Cultural" así como "la imagen que se está dando de la Plaza del Obradoiro". Carlos Henrique Fernández Coto considera que "el espacio público es de todos y hay que ver la situación desde un punto de vista urbanístico y patrimonial" y evitar "el efecto llamada"