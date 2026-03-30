Alfonso Basterra está a punto de salir de la cárcel para disfrutar su primer permiso penitenciario

La Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca ha estimado el recurso presentado por Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de su hija Asunta en 2013, contra la decisión de Instituciones Penitenciarias de denegarle un permiso ordinario de salida.

Sin embargo, el recluso no podrá disfrutar del permiso hasta que la resolución judicial adquiera firmeza, ya que todavía puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Salamanca, según ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia a Europa Press.

El fallo del magistrado se considerará firme, y por tanto el preso podrá hacer uso del permiso, en dos supuestos: si ninguna parte presenta recurso (el plazo aún no ha expirado) o si la Audiencia Provincial confirma la resolución en caso de apelación, precisa el gabinete.

Basterra fue condenado junto a su exmujer, Rosario Porto, a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta, ocurrido en septiembre de 2013 en Santiago de Compostela. Inicialmente cumplía condena en el centro penitenciario de Teixeiro (A Coruña), pero posteriormente solicitó el traslado a la cárcel de Topas (Salamanca), donde permanece desde febrero de 2025.

El traslado se llevó a cabo a petición del propio interno, tras recibir el visto bueno de la Junta de Tratamiento del centro y la autorización de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según confirmaron fuentes consultadas por Europa Press.

Por su parte, Rosario Porto, también condenada por el crimen, se suicidó en la prisión de Brieva (Ávila) en noviembre de 2020. Las condenas fueron ratificadas primero por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y después por el Tribunal Supremo.

Una faceta literaria

Hace unas semanas se conoció la publicación de la primera novela de Alfonso Basterra, titulada Cito, editada por Ediciones Vitruvio y dedicada a su hija Asunta.

El libro, escrito durante su estancia en la prisión de Teixeiro, narra una historia de amor y desamor ambientada en un pueblo castellano-leonés de los años 40, con toques de realismo mágico.

La editorial ha señalado además que Basterra trabaja ya en una segunda parte y que la escritura se ha convertido en un refugio cotidiano durante su vida en prisión.