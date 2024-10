La alcaldesa de Santiago señala que "hay una propuesta de conseguir espacios" para la colocación de cartelería que se localiza en fachadas de edificios del casco histórico

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín se refería en ONDA CERO a la proliferación de carteles en las fachadas de edificios del casco histórico como en las 5 calles o en el edificio de Almacenes Olmedo en O Toural señalando que “hai unha proposta que é conseguir que haxa espazos para esa publicidade que fan diferentes colectivos poida chegar á poboación “. Sanmartín señala que “estamos traballando na ordenanza de convivencia” y añade que “non está en todos os lugares que a empresa anunciadora se fai responsable” ante la posibilidad de sancionar a las empresas o colectivos que coloquen cartelería en fachadas de inmuebles.

Con respecto al nuevo horario de carga y descarga en el casco histórico que como máximo se ve reducido de 10.30 horas a 10.00 horas, Goretti Sanmartín señala que “comenzará de inmediato, nas próximas semanas, probablemente el 28 de otubre y comenta que “é unha ordenanza que ven de atrás, houbo un tempo de exposición pública e non houbo reclamación e está aprobado por unanimidade”. Tiene como objetivo “reducir a presencia de camións e esperemos que transcurran uns días para ver como vai” y añade que “haberá máis conversas co sector do reparto nos vindeiros días” y pide “calma e tranquilidade para ver cómo funciona, ímoslle dar tempo”