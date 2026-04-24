La alcaldesa de Santiago califica de "muy buena noticia" aunque "llega tarde" la declaración de zona tensionada para Compostela

Goretti Sanmartín califica de “muy buena noticia” la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado y afirma que el Ayuntamiento ya ha ultimado el Plan de medidas correctoras

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, compareció este viernes para abordar distintos asuntos de actualidad. Calificó como una “muy buena noticia” la aprobación, por parte de la Xunta, de la solicitud enviada por el Ayuntamiento para que Santiago de Compostela sea declarada zona de mercado residencial tensionado y afirmó que se llega a este momento “con los deberes hechos” y con el Plan de medidas correctoras ya finalizado.

En su comparecencia, Sanmartín Rei se felicitó por la aprobación de esta solicitud e hizo extensiva la enhorabuena a toda el área de Urbanismo. Avanzó que el concejal Iago Lestegás explicará en detalle las propuestas que el Ayuntamiento recoge en el Plan de medidas correctoras y que ya ha enviado al Instituto de Vivienda y Suelo junto con la memoria que acompañó la solicitud.

La regidora municipal destacó que esta declaración, que ahora debe ser aprobada definitivamente por el Ministerio de Vivienda y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá aplicar medidas de contención de precios en el mercado residencial y que el Ayuntamiento pueda recibir ayudas más cuantiosas en el marco del Plan estatal de vivienda.

Goretti Sanmartín recordó que el Ayuntamiento envió la primera solicitud el 26 de mayo de 2025, pero el IGVS requirió subsanar la documentación porque se incluían datos de fuentes no oficiales, además de los datos oficiales. A pesar de la respuesta fundamentada técnica y jurídicamente por parte del Ayuntamiento, la Xunta dio por desistido el procedimiento, ignorando las explicaciones y argumentaciones. El Ayuntamiento presentó un recurso de reposición, que fue rechazado y, finalmente, rehízo la memoria para volver a presentar esta solicitud.

Cumplimiento de las medidas

La Ley por el derecho a la vivienda establece que un ámbito cumple los requisitos para ser declarado zona de mercado residencial tensionado si el incremento del precio del alquiler en los últimos cinco años supera en al menos tres puntos porcentuales el incremento del IPC. En el caso de Santiago, este indicador se duplica, ya que el incremento del precio medio del alquiler pasó del 40,26% entre 2019 y 2024, es decir, de 444,4 euros en 2019 a 623,3 euros en 2024.

“Queda claro que Santiago cumplía los requisitos desde la primera vez y que ahora los cumple con creces”, manifestó Goretti Sanmartín, quien se felicitó por la “muy buena noticia”, pero lamentó que “llega tarde”, ya que los requisitos ya se cumplían anteriormente. También criticó la forma en que se comunicó esta resolución. Según explicó, el documento fue firmado a las 8:56:19 de la mañana de este viernes 24 de abril, cuando la información ya había trascendido públicamente sin que el Ayuntamiento tuviera conocimiento, y antes de la llamada que ella misma recibió de la consejera de Vivienda, gesto que, no obstante, agradeció.

La alcaldesa de Santiago señaló que, aunque llegue “tarde”, el Ayuntamiento estaba “preparado” y tenía “los deberes hechos”. El área de Urbanismo ha seguido trabajando durante estos meses en el proyecto del Plan de medidas correctoras, que ya está ultimado y que ahora la Junta de Gobierno Local deberá aprobar en un plazo de dos meses junto con un calendario de implantación.

El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, ha advertido de que el BNG y Compostela Aberta, a quienes atribuye la iniciativa para declarar zona tensionada en la ciudad, deberán “asumir las consecuencias” de una medida que, según ha subrayado, “no está funcionando en ninguna de las ciudades donde se ha aplicado”.

“Se acabaron las excusas. En estos tres años, lo único que ha presentado el Ayuntamiento ha sido el fallido proyecto de zona tensionada, que ni siquiera salió adelante inicialmente y que tardó meses en corregirse”, afirmó en una rueda de prensa celebrada este viernes.

El dirigente popular alertó del riesgo “evidente” de esta decisión, insistiendo en que la experiencia en otras ciudades demuestra su ineficacia. “Cuando algo no funciona de forma reiterada, deja de ser una opinión para convertirse en un hecho”, sostuvo.

En este sentido, enumeró las consecuencias que, a su juicio, provoca esta medida: propietarios que retiran sus viviendas del mercado, reducción de la oferta disponible, mayores dificultades de acceso a la vivienda —especialmente para jóvenes y familias—, aumento del alquiler de temporada y un deterioro en el mantenimiento de los inmuebles. “Es la única propuesta de BNG y Compostela Aberta, y está claro que no funciona”, insistió.

Como ejemplo, citó el caso de A Coruña, donde, según indicó, el número de contratos de alquiler habría pasado de 718 en junio a 324 en febrero tras la declaración de zona tensionada, lo que supondría una caída del 55% y unas 400 viviendas menos disponibles.