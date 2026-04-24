La alcaldesa Goretti Sanmartín defiende la instalación de la estatua de Moncho Reboiras mientras el portavoz del PP Borja Verea asegura que la retirará

La polémica gira en torno a la figura de Moncho Reboiras y su significado histórico y político en la Galicia actual.

Por un lado, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, defiende la instalación de la estatua como un acto de memoria histórica. Sostiene que Reboiras fue una víctima de la dictadura de Francisco Franco —en concreto, uno de los últimos militantes asesinados en Galicia— y que el homenaje responde a un acuerdo mayoritario del pleno municipal. También subraya que la financiación proviene de donaciones privadas, no de fondos públicos.

En el lado opuesto, el líder del PP en Santiago, Borja Verea, considera que la estatua rompe con la “neutralidad” institucional y genera división social. Ha ido más allá al prometer que la retirará si llega a la alcaldía en 2027, cuestionando además la relación directa de Reboiras con la ciudad.

En el fondo, el conflicto refleja un debate más amplio y recurrente en España: cómo gestionar la memoria del pasado reciente, especialmente la vinculada a la dictadura franquista y a movimientos políticos antifranquistas. Para unos, estos homenajes son una reparación histórica; para otros, pueden percibirse como gestos partidistas que trasladan conflictos ideológicos al espacio público.

Si quieres, puedo explicarte quién fue exactamente Moncho Reboiras y por qué su figura genera tanta controversia.